謝金燕身高170公分體重竟剩46公斤 連吃2個月火鍋反瘦身秘密曝光

藝人謝金燕透過社群限時動態公布最新體重數據，體重計上顯示的46.95公斤數字引發外界關注。擁有170公分身高的謝金燕，體重數據讓許多網友感到驚訝。

根據謝金燕本人說明，這樣的體態並非透過嚴格節食或挨餓所達成。她在貼文中透露，過去兩個月期間，她維持天天吃火鍋的飲食習慣。對於這樣的飲食模式，她表示體重不但沒有上升，反而出現下降趨勢。

謝金燕進一步說明維持體態的關鍵在於進食順序的掌控。根據她的實際測試經驗，食用火鍋時必須嚴格遵循特定的進食步驟。首先食用菜類，接著是菇類，然後依序為肉類、蛋類，最後才是澱粉類食物。她特別強調這套進食順序的重要性，認為這是控制體重的核心要素。

除了進食順序之外，謝金燕也提到飲食份量的控制原則。她表示每次用餐都會控制在八分飽的狀態，避免過度進食。這樣的飲食習慣讓她能夠在享受美食的同時，依然維持理想的體態。

謝金燕在社群平台上分享這套飲食方法時表示，控制體重的重點不在於吃什麼，而是如何吃。她認為正確的進食順序比食物種類的選擇更加重要。這套方法讓她能夠每天開心享用火鍋，同時維持良好的身材狀態。

這項飲食秘訣的公開，為關注體重管理的民眾提供了新的參考方向。謝金燕以親身經驗證明，透過調整進食順序與控制飲食份量，即使天天享用火鍋也能維持理想體態。

