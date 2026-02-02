謝金燕體重46.9公斤太驚人！ 天天嗑火鍋也能瘦 「重點吃法」公開

謝金燕在IG分享，她連續兩個月天天吃火鍋，結果體重不增反降。翻攝自IG @jeanniehsieh___bbb



女星謝金燕平日經常於社群分享自拍照，大方秀出線條清楚、狀態緊實的好身材，讓許多網友直呼「這真的不像50+的身材」，紛紛好奇謝金燕如何維持好身材。昨日（2/1）謝金燕在IG限動PO出量體重的照片，大方秀出真實體重，並透露自己連續兩個月天天吃火鍋，不過由於謹守一個飲食習慣，體重反而下降，驚人數字再度引起網友討論。

謝金燕昨日在IG限動分享自己量體重的照片，畫面中可見身高170公分的謝金燕，站上體重計後竟然只有46.95公斤，更驚人的是，這樣的好身材不但和節食無關，甚至量體重前「連續2個月天天吃火鍋」。

廣告 廣告

謝金燕在IG曬出真實體重，並分享天天吃火鍋還變瘦的秘訣。翻攝自謝金燕IG

謝金燕分享，控制體態的關鍵並不是「吃了什麼」，而是「進食順序」，火鍋用餐時，她會依照「菜類、菇類、肉類、蛋、澱粉類」的SOP，同時控制在「八分飽」的狀態，這套方法讓她每天既能吃得開心，也能維持理想體重。

事實上謝金燕過去也曾分享自己的「自律生活」，強調好身材從來不是減肥藥，也和挨餓無關，並指出許多人都會忽略「提高代謝比少吃更重要」，真正能讓體重穩定的前提，是把身體代謝顧好，其他努力才會有效，市面上不少減肥方法，一開始只是排水，後面一定回彈。

謝金燕表示，作息上她每天都會固定時間睡覺、不熬夜，且睡前3小時完全不進食，讓身體在夜間能專心修復。謝金燕也提醒，很多人變胖並非吃太多，而是因為太晚進食、且吃得太飽，導致身體代謝負擔加重。

更多太報報導

跌破眼鏡！90歲達賴喇嘛奪葛萊美獎 慈悲「有聲專輯」擊敗一票美法對手

葛萊美紅毯／Rosé金捲髮吸睛、Lady Gaga黑羽毛展氣場 Chappell Roan胸前超狂

「酷的夢」228萬訂閱頻道被盜！《中文怪物》心血恐沒了 急求救：有在Google工作的人嗎？