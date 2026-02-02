謝金燕「兩個月天天吃火鍋」體重反而下降！ 曝進食訣竅：每天都吃得好開心

51歲的謝金燕長期維持緊實體態與凍齡外貌，經常在社群平台分享自拍與生活點滴。她昨（1）日在IG限時動態曬出體重計照片，只見數字顯示46.95公斤，再度引發粉絲關注。讓不少人意外的是，謝金燕坦言這樣的體態並不是靠節食維持，反而最近兩個月幾乎天天吃火鍋，體重不但沒有上升還下降！

她同步公開自己的飲食方式，強調重點不在「吃什麼」，而是「怎麼吃」。謝金燕表示，就算是火鍋這類容易被認為熱量高的餐點，她仍會嚴格遵守進食順序，依序為「菜類、菇類、肉類、蛋、澱粉類」，同時控制份量在八分飽，這樣對身材也不會太有壓力，「每天都吃得好開心！」

謝金燕分享進食順序。（圖片來源：臉書 JeannieHsieh謝金燕___bbb）

謝金燕過去就曾直言，想要維持身材，提高代謝比少吃更重要。市面上不少減重方法一開始只是排水，後續容易回彈，真正能讓體重穩定的前提，是先把代謝顧好。在作息方面，她每天固定時間睡覺、不熬夜，因為熬夜會影響代謝；睡前3小時完全不進食，讓身體在夜間專心修復而不是消化。她也提醒，很多人瘦不下來，往往不是吃太多，而是吃得太晚。

飲食細節上，她強調每一餐吃到七分到八分飽就停，慢慢吃、慢慢咬，讓大腦有時間接收到「已經飽了」的訊號；進食時掌握原則：先吃蛋白質，再吃青菜，主食放最後，若吃不完就打包，不勉強清盤；早餐一定搭配蛋白質，並配無糖茶或黑咖啡，不加糖、不加奶精。

謝金燕雖瘦但不會刻意靠挨餓減肥。（圖片來源：臉書 JeannieHsieh謝金燕___bbb）

此外，她幾乎不喝含糖飲料、不吃零食，也避開高糖水果與甜點，只選低糖的原型水果，且不喝果汁。運動方面，她不給自己太大壓力，認為每天抓時間動10分鐘也有效，例如起床後做伸展、瑜伽或局部訓練，重點在於啟動身體，之後再補充蛋白質維持肌肉狀態。此外，久坐對代謝影響很大，因此每半小時就會起來走動或伸展。這些日常累積的小習慣，正是她多年來維持體態的做法。

