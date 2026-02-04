謝金燕「雙丸子頭」辣舞 他「逆風拆台」釣出姐姐！

娛樂中心／江姿儀報導



51歲「電音天后」謝金燕（姐姐）擁有美艷外貌、性感曲線，不科學的逆齡模特身材經常成為討論焦點。她每次登上舞台勁歌熱舞，仍然展現出最佳狀態，也不藏私時常在個人社群分享熱舞片，發放粉絲福利。她今（4日）分享曬出14秒短片，沒想到1名網友逆風留言，姐姐見狀親回「你有種…又一個逼我回的」。





謝金燕一改性感成熟風，以「雙丸子頭」可愛造型入鏡，化身超萌少女熱舞。（圖／翻攝自謝金燕臉書）

謝金燕51歲仍維持窈窕體態、凍齡美貌，出道超過35年至今魅力不減，以獨特的表演風格獲封「電音女王」。今（4日）她更新IG，照舊獻上舞蹈短片，展現火辣舞姿，她特別扎起輕薄的粉色長袖上衣，腰間炸出招牌川字腹肌與馬甲線。不過有別於以往成熟性感的裝扮，她挑戰超減齡髮型，將飄逸長髮綁成可愛的「雙丸子頭」，搭配空氣瀏海，完全看不出來真實年齡。

謝金燕秀出零贅肉的激瘦螞蟻腰，「川字腹肌」與馬甲線大方見客。（圖／翻攝自謝金燕臉書）

謝金燕配文詢問粉絲意見「不一樣的丸子頭，大家喜歡嗎？喜歡打1，不喜歡打2」，還俏皮寫下「但你打2（不喜歡）我不會回你喔～」。影片曝光，短短3小時，超過2萬人圍觀、3000讚，網友留言告白「超級可愛滴～像20歲少女一樣～」、「俏皮可愛漂亮」、「此等萌物」、「喜歡！很可愛」、「當然是1呀！這麼可愛～」。然而眾多讚美聲中，出現「失控」場面，1名網友逆風回「2（不喜歡）」，姐姐驚喜現身留言區笑翻「你有種…又一個逼我回的」。

1名網友逆風留言「2（不喜歡）」，姐姐驚喜現身留言區笑回「你有種…又一個逼我回的」。（圖／翻攝自謝金燕臉書、謝金燕IG）









