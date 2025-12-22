謝金燕17歲嚴重車禍「骨盆碎裂」昏迷3天3夜！後遺症延續34年：活著已是萬幸

「電音女神」謝金燕21日在社群平台罕見發表感性長文，回顧34年前一場改變人生的重大車禍。她透露，多年來身體一直承受著事故留下的後遺症，隨著年紀增長，痛楚反而更加明顯，但她心懷感激地表示：「能活著已是萬幸。」

謝金燕回憶34年前的今天：「並沒有想要一直記得它，是它所帶給我的一切後遺症一直黏著我。」她無奈表示，全身的後遺症並不會隨著時間變得更好，隨著年齡增長，身體的疼痛感似乎越來越清晰。每一次痛楚襲來，都像在提醒她：「莫要辜負這宇宙給我的第二次機會。」現在只祈求狀況不要惡化，並深深體會到能夠活到今天，已經是一件非常幸運的事。

謝金燕車禍造成的後遺症持續了34年。（圖片來源：IG jeanniehsieh___bbb）

因為經歷過如此嚴重的難關，謝金燕對生命與自我更有深刻體悟。她認為，很多問題不需要向外界多作說明，許多苦痛也無需一一解釋。對她而言，這場事故帶來的「重生之日」賦予了她特殊的意義，讓她不斷思考：「我該如何更用力地活著，該如何更用力地活成自己想要的樣子。」對她來說，這一天雖然是一個「心痛痛的日子」，但同時也想藉這個機會向所有人送上最真摯的祝福，希望大家都能「無病、無痛、無災」。

這場改變謝金燕人生的車禍發生在1991年12月21日，當時年僅17歲的她與姊姊及友人外出，不幸遭遇嚴重事故。車禍造成她的友人不幸喪生，姊姊全身有近七成大面積燒燙傷，而謝金燕本人則重傷昏迷3天3夜，傷勢包括脊椎位移、多處骨折、骨盆碎裂、肺積水、內出血與腦震盪等，情況一度非常危急，當時醫師甚至評估她可能終身無法行走。

謝金燕一度被醫生宣判要終身坐輪椅，然而她憑著毅力再度站起來跳舞。（圖片來源：IG jeanniehsieh___bbb）

然而，憑藉著驚人的意志力與長年不懈的復健訓練，謝金燕不僅奇蹟般地恢復行走能力，更在兩年之後就重新站上舞台，並且不斷挑戰新的極限，以〈嗶嗶嗶〉、〈姐姐〉等動感歌曲紅遍全台，成為家喻戶曉的「電音女王」，在舞台上總是以充滿活力與自信的形象征服觀眾。

