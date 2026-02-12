謝金燕2度登鴻海尾牙！超火辣喊話下次別等10年「姐姐變奶奶」

謝金燕12日受邀登上鴻海尾牙「2026全鴻海運動嘉年華」演出，賣力又唱又跳。（一直打不倒有限公司提供）

電音歌后「姐姐」謝金燕12日，暌違10年2度登上鴻海尾牙「2026全鴻海運動嘉年華」壓軸飆唱，連唱7首電音組曲大秀腹肌、美腿嗨翻台北大巨蛋，獻出雙重驚喜橋段。她謝謝鴻海再次邀請，感謝大家10年來還是這麼瘋，「場地變大了，我也長大了，最感動的是10年後你們都還在」，下秒幽默說希望下次再見不要又等10年，「不然再過10年，姐姐真的要變奶奶了！」

謝金燕演出鴻海限定版歌單作為馬年專屬禮物送給全場，包括〈嗶嗶嗶〉、〈Turn口罩〉及〈含淚跳恰恰〉、〈ㄧ級棒〉等，並獨家獻唱票房演破5億電影《陽光女子合唱團》插曲、同是她的經典作原版〈練舞功〉，加碼演唱鮮少在商演中表演〈月彎彎〉抒情版，她嗨喊：「希望鴻海從董事長到員工一整年都活力滿滿、業績一路奔騰長紅。」

她近來正緊鑼密鼓投入籌備新作品，坦言雖然即將放年假，但她有著魔羯座工作狂的個性，「放年假感覺一點都不能鬆懈，因為馬年一定要馬上出新歌，過年沒理由、沒藉口，只能在家繼續創作、練唱」，粉絲熱情敲碗新專輯，她直球回應：「馬年馬上來，不要催。」

談到馬年新願望，謝金燕豪氣說，「馬年我要舞台炸、人生旺，健健康康、平平安安、歡樂爆爆」，至於馬年代表字，她毫不猶豫寫下「頂」，「舞台、人生、心情、能量，全都要『頂』。」

