謝金燕34年前生死一瞬！致命車禍後遺症纏身 罕見認了：活著已萬幸

娛樂中心／蕭翰弦報導

「永遠的姐姐」謝金燕多年來在舞台上始終以充滿能量、俏麗自信的形象示人，鮮少提及自己曾經歷過的人生重創。不過，她今在社群平台罕見提及，回顧這一段影響至今的往事，正是34年前的今天，曾遭遇一場極為嚴重「命懸一線」的車禍，而這段經歷帶來的後遺症，至今仍未離開。

謝金燕貼文中寫道，自己並非刻意去記得那場事故，而是「它所帶給我的一切後遺症 一直黏著我」，從未真正消失。她坦言，全身的不適並不會隨時間痊癒，「只求不要更糟」，並直言能夠活到今天「已是萬幸」。

謝金燕罕見提起當時車禍，並坦承後遺症一直存在（圖／翻攝自jeanniehsieh___bbb IG）

隨著年紀增長，疼痛反而越來越明顯，彷彿時時提醒著她，「莫要辜負這世界給我的第二次機會。」她也提到，這一天對自己而言意義重大，是提醒她如何更用力地活著、如何活成自己真正想要的樣子。即使這是一個心痛的日子，她仍選擇送上祝福，希望大家都能「無病、無痛、無災」，字句間流露出歷經生死後的溫柔與堅韌。

回顧當初該重大事故，1991年12月21日謝金燕於17歲那年，與姊姊以及友人外出時發生致命車禍，造成同行友人不幸身亡，姊姊全身近七成大面積燒燙傷，而她自己本人則重傷昏迷，包含脊椎位移、多處骨折、骨盆碎裂、肺積水、內出血與腦震盪等，曾一度被醫師判斷恐怕終身無法行走。然而多年來的努力，長年復健、自律與意志力，不僅能夠正常生活，甚至重返舞台高強度唱跳成為「電音女王」。

