謝金燕X型辣舞猛震片曝！遭網回「老人腿」本人親回：評評理

51歲女星謝金燕出道超過35年，憑藉紮實唱跳實力，被封為「電音女王」，至今仍持續活躍於演藝圈。工作之餘，她也常在社群平台分享生活與舞台片段，與粉絲互動。近日，謝金燕上傳一段舞台演出影片，挑戰經典台語歌〈含淚跳恰恰〉，身穿火辣造型大秀結實腹肌與修長美腿，氣場全開、舞力十足，影片迅速累積破百萬觀看，引來粉絲一片讚嘆。不過，留言區有網友直言「姐也終於還是開始老人腿了」。對此，謝金燕親自現身回應了。

謝金燕近日在社群平台分享最新舞台演出片段，演唱經典台語歌曲〈含淚跳恰恰〉，火力全開的唱跳表現迅速掀起熱議。影片中，她身穿黑色X型交叉背心、皮外套搭配灰色迷你裙，零贅肉的螞蟻腰與明顯川字腹肌一覽無遺，結實長腿更成為焦點，影片曝光後短時間內便突破百萬觀看。

不少網友看完後紛紛驚呼狀態太狂，直誇她「根本不像51歲」、「完全凍齡」，留言區湧入大量讚美聲浪，「姐姐這身材太扯」、「腿根本是20歲少女等級」等回應刷滿版面。不過，在一片好評中也出現不同聲音，有網友留言表示「姐姐也終於還是開始老人腿了」。對此，謝金燕本人親自現身回應，以幽默態度化解爭議，笑回：「大家評評理？？？你是為了要我回覆你吧。」該名網友隨後也大方承認「是啊，姐姐還是上鉤了哈哈哈」，謝金燕則再度展現高EQ，回應一句：「姐果然是心軟的人」，輕鬆互動再度圈粉。

















