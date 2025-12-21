謝銘洋大法官遭學生公開質疑 藍營青年：解鈴還須繫鈴人

憲法法庭5位大法官在未達新修正《憲法訴訟法》8人門檻，也未達舊版《憲訴法》三分之二的6人門檻情況下，仍宣告新修正《憲法訴訟法》違憲即起失效。國民黨青年軍賴苡任在臉書發表2千字的「致謝銘洋老師/大法官的一封公開信」，表示看到憲法法庭宣告新版《憲法訴訟法》違憲時，他的心情五味雜陳、無比沉重，也無法理解此判決結果。

大法官謝銘洋。（圖／司法院）

賴苡任在公開信中針對判決內容提出質疑。他指出，判決雖然提到蔡宗珍、楊惠欽與朱富美明確表達「不願意參與」評議，但在名額認定上卻將不想參加會議的人視為「未到職」或「迴避」，因此直接適用迴避規定，將其從現有總額扣除，賴苡任認為這樣的做法是不對的。

廣告 廣告

賴苡任進一步分析，這3位大法官不參加會議並非因為「未到職」或是「迴避」，而是認為評議自始無效，因此憲法法庭應該尊重這3位大法官對於會議無效的意見表達。他也提到，蔡彩貞大法官同樣認為部分大法官雖未參與評議，但仍應計算在現有總額中，不可扣除。

賴苡任。（圖／中天新聞）

對於此次違憲判決，賴苡任表示無法取得社會共識，更無法團結台灣，只會製造更多的政治對立，完全無助於朝野和諧，更無助於彰顯大法官之獨立性及權威性。他在公開信中直言，謝銘洋大法官不論在學術成就、處事風格、人品道德，都是人生標竿，「能成為您的學生，是我過去無比驕傲與光榮的一件事。」

不過，賴苡任也在公開信中強調，現在已有8位大法官，只要再通過2位人選，憲法法庭便能審理、評議並做成違憲判決，因此「解鈴還須繫鈴人」，問題是出在賴清德身上，而非新版《憲訴法》。

延伸閱讀

嗆彈劾賴清德比照「憲法法庭」 陳玉珍：不列入綠委已達罷免門檻

大法官判憲訴法違憲 林濁水憂「例外將成常態」

張瀞文/民主被掏空：五位大法官帶頭違法 法治還剩下什麼？