謝銘洋等5大法官為總預算翻案暖身？ 憲法法庭新年復活藍白剉在等！

憲法法庭今天（1月2日）在僅5位大法官評議的爭議下，下午做出115年憲判字第1號判決，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官仍然未參與評議。至於參與評議並作出憲法判決的司法院代理院長兼憲法法庭審判長謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥等5位大法官此舉，是否同時在暖身，以便未來讓執政的民進黨所提總預算釋憲案過關，朝野都很關注。

對此，謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥等人，在115年憲判字第1號判決中，刻意略而不提僅現行5位大法官參與評議，不論在《憲訴法》修正前或修正後，都不符法定門檻。

謝銘洋等5人認為，不論因法律的規定而使大法官無法行使憲法審判權，或因大法官應迴避、持續拒絕參與評議，致長期無法做成憲法裁判，均屬憲法審判的拒絕，當非憲法所許。

115年憲判字第1號判決是林姓槍砲犯在2022年底於屏東地院「視訊」開庭，受命法官當庭諭知羈押，律師於5日法定期限內提「準抗告」，卻受限疫情未讓林男簽名，遭屏東地院駁回，林男認為該裁定違反《憲法》保障的人身自由權及訴訟權，聲請裁判《憲法》審查。

謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥等5位大法官認為刑事訴訟法第416、419、346等相關條文未違憲，但屏東地院上述裁定牴觸憲法，應予廢棄，並發回屏東地院。

