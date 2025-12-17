謝長廷力挺卓揆「不副署」！批在野沒信心「做這事」

政治中心／綜合報導

行政院長卓榮泰不副署藍白再修正版《財劃法》，創下法案不副署憲政首例，總統賴清德也發表談話，痛批在野獨裁，立法院朝野攻防持續，藍白炸鍋吵成一片，曾任行政院長的總統府資政謝長廷，16日在臉書發文表態力挺閣揆卓榮泰，他表示不副署並沒有所謂「違憲」疑慮，反而能為當前政治僵局注入巨大能量，同時他也建議立法院可以提倒閣，讓卓榮泰下台，但多數黨立委不敢做這件事，就是沒有信心，擔心國會解散落選而已。

廣告 廣告

謝長廷力挺卓揆「不副署」：無違憲疑慮！批在野不敢倒閣是沒信心

謝長廷讚卓榮泰不惜把烏紗帽拿在手上，貼出黑白的照片，拒絕副署「違憲誤國」的法律。（圖／民視新聞資料照）

謝長廷力挺卓揆「不副署」：無違憲疑慮！批在野不敢倒閣是沒信心

謝長廷認為在野不敢提倒閣，就是對自己沒信心。（圖／民視新聞資料照）

謝長廷在臉書針對再修正版《財劃法》表達看法，他先說「我一直認為最理想的政黨政治是『競爭與合作，壯大台灣』，比較差的是『對立與內耗，弱化國力』，最壞的是『杯葛與僵持，政府失能』」。目前台灣已處在最壞狀況，不僅危及國家安全，也影響對外談判的信用，但立法院是最高立法機關，「要立什麼法律？通過或不通過什麼預算，似乎誰也沒有奈何？有人說憲法爭議應由憲法法庭審議，但在野立委有先見之明，實質上早巳經把憲法法庭癱瘓了」，然而憲法是高度政治性的法律，若在野不想在憲法法庭解決，就只能回到政治方式化解。卓榮泰院長不惜把烏紗帽拿在手上，貼出黑白的照片，謝長廷讚是對良心的負責，拒絕副署「違憲誤國」的法律，並願意承擔被倒閣或撤換的後果，「這個政治決定是悲壯的，其犧牲為大局的勇氣，值得肯定」，另外，卓榮泰拒絕副署的動作可以為目前政治僵局注入巨大的能量，讓癱瘓的政局又動起來，爭取更多時間，方便各方善意和中道力量提出各種解決、協調或共生的方案，打開僵局，讓台灣可以繼續前進，謝長廷認為這是值得肯定和高興的事情，「太上皇、毀憲」的說法根本不存在。

謝長廷力挺卓揆「不副署」：無違憲疑慮！批在野不敢倒閣是沒信心

謝長廷指出保留副署權，在憲政實際運作中自然會慢慢顯化。（圖／民視新聞資料照）

謝長廷痛批在野黨「立法院可以提倒閣，讓他下台。總統也可以隨時撤換他，讓他下台，怎麼說是太上皇呢？」即使總統支持院長，不撤換他也還有倒閣手段，多數黨立委不敢提倒閣，說白一點，就是對自己的杯葛言行沒有信心得到人民支持，擔心國會被解散再選會落選而已。「這在日本內閣制的國家為常有現象，也是朝野制衡的設計」。謝長廷點出保留副署權，在憲政實際運作中自然會慢慢顯化，「立法院固然代表民意，但總統是人民直選，也有強大的民意基礎，對於立院濫權危害國家的法案，總統不能像美國總統拒絕簽署，也不能拒絕公布，這樣的設計反而顯得不合理」。謝長廷強調「即使原來是制衡總统的設計，現在應該解釋成可以善用來平衡立法院的專橫，達到保護人民和維護民主體制的目的。既然是依憲法第37條而行使，也沒有違憲問題，相信台灣失能的憲政僵局可以因此動起來。最後大家發揮智慧讓台灣憲政發展成為世界獨一無二的模範經驗」。

原文出處：謝長廷力挺卓揆「不副署」：無違憲疑慮！批在野不敢倒閣是沒信心

更多民視新聞報導

高虹安貪污改判無罪！黃智賢轟承審法官：「貪官之友」

挺卓榮泰不副署！陳慕義開嗆藍白：有種「做這件事」

中國制裁日籍「挺台退將」！矢板明夫認：代價沉重

