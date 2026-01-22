「謝長廷子弟兵」林子揚搶攻中山大同 姚文智久違現身相挺

各地選戰逐漸升溫，民進黨中山大同區擬參選人、前駐日大使謝長廷子弟兵林子揚，22日選在大稻埕李臨秋故居作為選戰起點。（張珈瑄攝）

各地選戰逐漸升溫，民進黨台北市選情又以中山大同區最為激烈，擬參選人、前駐日大使謝長廷子弟兵林子揚，22日選在大稻埕李臨秋故居作為選戰起點，邀請到前立委姚文智站台。姚文智表示，近年雖專心拍電影、對選情不算熟悉，但他的影視工作與文化保存一脈相承，希望大稻埕的故事能由林子揚接續傳承；林子揚則說，希望能以自己過去在外交和僑務的背景，把在海外的經驗帶回台灣、改變台北。

姚文智曾在民國107年參選台北市長，選後兌現承諾宣布退出政壇，後創辦「湠臺灣」電影公司成為電影製片，他今天出席活動分享，他離開政壇去拍電影就是因為實在受不了政治上有各種顏色的抹黑，過程中他看到林子揚關注地方文化發展、傳統價值保留，也推動地區如何保把文化精髓發展到城市的未來裡，大稻埕有很多故事，他負責拍電影，而傳承大稻埕文化的棒子就交給林子揚。

不過對於民進黨台北市目前尚未有母雞，姚文智說，近年都專心在拍電影，對於台北市的選情不是很清楚，但是他的電影工作跟文化保存都是一脈相承的，希望這些工作能夠有優秀人才來協助傳承；而是否有競選祕訣能傳授給林子揚，他則笑回，「接下來趕快去霞海城隍廟拜拜就可以當選了。」

林子揚表示，台北市雖然是老的城市，但老城市就會有它的文化，過去常聽到「改變首都從文化開始」，過去做的也許不夠，希望能繼續延續下去，所以選擇在有歷史、有故事的李臨秋故居作為選戰起點。

林子揚說，因為自己過去在外交和僑務的背景，參選的目的是希望能把在海外的經驗帶回台灣，有些舊有思維會覺得是理所當然，需要外來的刺激，希望找好的案例帶動台北，比較不希望只有傳統類型的競選活動，過去因為在中央待過，希望能打出不一樣的選戰，融合過去經驗帶動城市改變，以口號「世界大同，中山長揚」，延續為「中山大同，世界長揚」。

林子揚也以過去自己外派在泰國的經驗為例，他提及曼谷的塞車是世界有名的，但是透過美南河的河道運輸去改善交通，台北很可惜， 因為台北有淡水河，但定位一直僅限「觀光」上，在交通方面並沒有太多的著墨，例如用河運來舒緩台北的交通，未來會找到更多相關案例來探討和延伸。

他表示，期待台北作為首都角色，能夠有更多首都外交的空間，現在北市府把外交定位在雙城論壇，目前台北市更需要國際性的論壇，過去他在海外也都透過僑界，跟很多地方都有連結，若是未來他進入市議會，希望能做串連，包含他在泰國的、亞洲、中南美洲都有後援會，當世界最遠的地方都走得到，「不相信還有哪個地方去不了」

林子揚說，過去主張文化優先、台灣優先的理念，文化優先是告訴我們從哪裡來，台灣優先是告訴我們從哪裡去，今天不只是一個建築，更是記憶的起點，台北市應該保留歷史記憶，把記憶融入到生活當中，海外有很多例子，如披頭四故居，結合音樂跟港口創造出城市價值，未來台北也可以參考這樣的模式向前走，歷史不能被遺忘，李臨秋用音樂記載歷史、姚文智用電影記載歷史，希望未來能融合帶動台北往前進。

