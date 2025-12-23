謝長廷掌台日協會 吳豊山被請辭主因

海基會董事長吳豊山（左）宣布請辭。（本報資料照片）

海基會董事長吳豊山宣布請辭，據了解將由台日關係協會會長蘇嘉全接任，而前駐日代表謝長廷則將接任台日關係協會會長。知情人士認為，目前兩岸關係是「沒有期待的平衡」。他直言不管找誰當海基會董事長，兩岸關鍵是在賴總統，「以蘇嘉全過去經營組織的能力，未來應能與台商良好互動。」

吳豊山日前宣布請辭，外界認為是「被請辭」，據指出，謝長廷11月獲日本政府授予「旭日大綬章」，是日本授勳制度中的崇高榮譽。賴清德希望謝長廷在對日工作上，能繼續發揮，為了將謝長廷擺進對日相關位置，必須連動調整，因此，謝長廷才是這次人事調整的關鍵。

不過，知情人士強調，吳豊山接任海基會董事長時，就提到他年事已高，隨時可以接受賴清德安排，賴這次進行人事調整，很尊重吳豊山，是先與吳談好後，才找蘇嘉全，況且不論用誰，兩岸政策最大決策是在總統。出任海基會董事長的人，必須有一定資歷，蘇嘉全絕對夠資格。

知情人士直言，兩岸目前態勢是「不用挑釁，也不用相信他們對我們有多好」，只要相安無事就好；啟用蘇嘉全接掌海基會，並非民進黨對兩岸政策要走不同路線，面對大陸就是聯合美、日抗中。

另名熟悉兩岸事務人士也認為，蘇嘉全曾任屏東縣長、立委、內政部長、立法院長、總統府祕書長，也當過民進黨祕書長，對於社團經營相當有一套，八面玲瓏，未來與各地台商，將會有很好互動。

相關人士說，在野黨都以為兩岸關係冷淡，海基會沒在做事，連大樓辦公室出租都可以拿來罵，其實海基會每天都忙著處理兩岸人民的生老病死、急難救助、親屬權利義務等，只是有些人刻意視而不見。

此外，吳豊山日前說，對岸另一管道傳話來，說如果不要「九二共識」，請我方提出新共識，而吳曾多方努力，但不得要領。此段發言被解讀為兩岸關係陷入膠著的問題出在賴政府。

知情人士解釋，2024年4月第2次馬習會，大陸領導人習近平拋出「中華民族」就是對賴清德喊話，但內行人都知道，我方立場不可接受「中華民族」用語，若要有新共識也必須雙方對等溝通，「何來吳建議，賴不接受的說法？」

海基會固定每年舉行4次董監事會議，分別在3月、6月、9月和12月。吳豊山表示，他工作至12月31日為止。要任命新一任董事長，須召開臨時董監事會決定。據瞭解，海基會相關單位尚未接到開會通知，將待收到通知後，啟動辦理開會程序。