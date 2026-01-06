謝長廷掌台日關係協會 善的循環助深化雙邊關係

（中央社記者葉素萍、楊堯茹台北6日電）總統府資政謝長廷接任台灣日本關係協會會長，有「智多星」稱號的他，曾任立委、高雄市長、行政院長等職務，擔任駐日代表期間，靠「善的循環」牽起台日互助情誼，接掌台灣日本關係協會後，可望進一步深化台日關係。

謝長廷1946年出生，日本京都大學法學碩士、台大法學學士，因擔任美麗島事件辯護律師而踏入政壇，曾任台北市議員、立委、高雄市長、行政院長、民進黨主席、駐日代表等職務。他當年參與黨外運動並成為民進黨的創黨黨員之一，「民主進步黨」就是由謝長廷命名。

謝長廷擔任台北市議員及立委時，與前總統陳水扁同為民進黨內政治明星，「長扁情結」因之而起。

謝長廷在黨內有「智多星」稱號，每次總能從人生谷底轉身再創政治新職涯。1996年首次總統直選，謝長廷辭立委擔任彭明敏副手搭檔競選，落敗後沉潛近2年，再隻身到陌生的高雄市投入市長選舉，1998年謝長廷以些微差距險勝，不僅在政壇東山再起，更為自己創造政治第二春。

謝長廷順利連任高雄市長後，2005年挾著高雄市執政佳績接任行政院長，唯不到1年就遭撤換；2006年謝長廷轉戰台北市長，在眾人不看好下、小輸16萬票，為自己重新打出一片天，並在隨後的總統黨內初選，打敗蘇貞昌，取得大選門票。

不過，2008年的總統大選，面對陳水扁政府8年執政包袱，謝長廷也難挽回民進黨頹勢。

民進黨失去執政權在野後，謝長廷2011年提出「憲法各表」主張，並於2012年出訪中國大陸，2013年主持民進黨中國事務委員會對中政策擴大會議，會後做成以「憲政共識」為兩岸對話基礎的結論。

2014年的首都台北市長選舉，謝長廷倡導民進黨應與無黨籍候選人柯文哲合作，由民調較高者挑戰國民黨候選人，最後由柯文哲當選台北市長。2016年蔡英文執政，謝長廷擔任駐日代表。

謝長廷駐日期間最具代表性畫面，莫過於日方在2021年疫情期間提供124萬劑AZ疫苗給台灣，當年6月4日，他身著雨衣、在風雨中向載運疫苗的飛機揮手、鞠躬致意。

這段贈送AZ疫苗故事，源於當時政府採購疫苗屢遭中國打壓，謝長廷2021年5月24日邀請時任美國駐日代理大使楊舟（Joseph Young），以及前安倍首相輔佐官薗浦健太郎等人餐敘，期間提及台灣疫情，經各方奔走協調遂促成台日疫苗佳話。

謝長廷擔任駐日代表期間，台日關係顯著提升。亞東關係協會歷經44年於2017年5月17日正式更名為「台灣日本關係協會」，顯示雙邊經貿、文化等關係深化，而謝長廷也大力推廣雙邊農產品貿易，減緩中國制裁台灣農業時的壓力。

台灣與日本因無邦交，要見到日本中央政府官員難度較高，謝長廷也從地方著手，把日本47個都道府縣走過5遍以上，促成台日178對自治體（都道府縣市町村）有締結友好或姊妹關係，台日雙方加起來共有356個自治體。

此舉也奠定駐日代表處與日本國會、地方議會情誼，不僅神戶市等地方議會通過挺台決議，日本參議院於2021年6月11日、史上第一次通過「世界衛生組織（WHO）處理台灣問題決議」，在場超過300位參議員起立支持台灣參與WHO。

近年台灣與日本在彼此有難時挺身互助的情誼成國際典範，謝長廷早在就任駐日代表時，就許下落實「善的循環」心願。他於2024年卸下駐日代表、擔任總統府資政後，2025年11月11日獲授「旭日大綬章」，並由日本天皇德仁在皇居「松之間」親自授勳。（編輯：謝佳珍、林克倫、張若瑤）1150106