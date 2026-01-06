謝長廷接任台日協會會長 盼兩國關係升級「共同體」

謝長廷就任台日關係協會會長。翻攝自臉書



駐日代表、總統府資政謝長廷今（1/6）日確定接任台灣日本關係協會會長。他感謝前會長蘇嘉全及理監事團隊過去3年多來的努力與付出，為台日關係奠定穩固基礎；目前台日互動正處於「非常友好且善的循環」狀態，有賴歷任前輩長期無私耕耘。

謝長廷今日透過臉書發文，並在交接致詞中鄭重承諾，台日關係未來將在既有良好基礎上持續向前推進，下一階段目標是讓台日友好從良好互動，昇華為真正的「共同體」關係，涵蓋「和平共同體」與「繁榮共同體」，達到「一安俱安、一危俱危、一榮俱榮、一衰俱衰」的命運相連狀態。

廣告 廣告

謝長廷強調，當前台日之間的「善的循環」，必須進一步轉化為更具韌性、更具體、且能夠承繼與移轉的制度性架構，才能確保關係長久穩定發展。他也指出，自己曾長達8年擔任駐日代表，對台日交流現況並不陌生，也深知其中的挑戰與困難，未來將在外交部同仁及各界先進的協助下，持續擴大台日互動，再創關係新高峰，期許台日關係能成為世界友好和平的典範。

謝長廷於2016年至2024年擔任駐日代表期間，積極推動台日「善的循環」概念，強化災害互助、經貿文化交流及民間友好往來，並於2025年獲日本天皇親授最高榮譽「旭日大綬章」，肯定其對深化台日關係的貢獻；此次接任台灣日本關係協會會長，也被視為台日民間外交的重要延續。

台灣日本關係協會為我國推動對日事務的重要平台，長期負責經貿、文化、教育等非官方交流。外界普遍預期，在謝長廷深厚的對日人脈與經驗帶領下，台日關係將持續穩健發展，並在區域局勢變動中展現更強的合作韌性。

更多太報報導

茗香園冰室老闆起訴！人氣餐廳為何涉洗錢306億元 來龍去脈一次看

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」