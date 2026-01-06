即時中心／顏一軒報導

總統府資政、前駐日代表謝長廷今（6）日正式從前台灣日本關係協會會長蘇嘉全的手中，接下會長一職。對此，身為理事之一的前經濟部長郭智輝回應，除了恭賀謝會長，也要特別感謝蘇前會長在任內的付出與貢獻，相信未來由謝長廷所領導的台日協會，台日之間的友盟關係，將更加成熟而堅實。





郭智輝指出，「台日協會今天舉行新任會長選舉，我身為理事之一，與其他理事們共同推舉謝長廷擔任下一任會長；期許在他的帶領之下，持續深化台日關係，邁向新的里程碑」。

郭智輝回憶，謝會長過去擔任駐日代表期間，從北海道到沖繩，實地走訪日本各地，長期累積台日之間的互信與情誼；近年調查也顯示，將近七成五的日本民眾對台灣抱有親切感，這正是多年來實質交流的成果。

他續指，謝長廷也因台日關係有成，促成「善的循環」，獲得日本天皇親頒旭日大綬章；在授勳後，他曾表示「餘生奉獻給台日關係」，這樣的精神令人由衷敬佩，因此也親自向謝會長致上敬意。

除了恭賀謝長廷會長，郭智輝強調，他要特別感謝蘇嘉全在會長任內的付出與貢獻，蘇前會長任內推動台日簽署「地區海關合作備忘錄」與「台日數位貿易協議」，深化雙邊的合作與共榮。近年台日於科技、能源與產業領域的合作成果豐碩，功不可沒。

展望未來，郭智輝說，日本的科研底藴深厚，台灣則是在製造及效率上具備優勢。面對全球地緣政治與供應鏈重組的挑戰，台日唯有攜手合作、結合彼此長處，才能共同穩健前行。







原文出處：快新聞／謝長廷接任台日協會長 郭智輝發聲了

