謝長廷接任台日關係協會會長 盼兩國盛衰安危與共

（中央社記者楊堯茹台北6日電）前駐日代表、總統府資政謝長廷今天在社群媒體表示，他正式就任台灣日本關係協會會長，並承諾讓台日友好昇華為共同體的關係，盛衰安危與共。

謝長廷晚間在臉書發文表示，他今天就任台灣日本關係協會會長，感謝前任會長蘇嘉全和理監事過去3年多的努力和付出，打下台日友好的堅固基礎；目前台日關係處在非常友好且是善的循環的狀態，這要歸功於許多先進的無私奉獻。

謝長廷說，今天很光榮接下會長位子，他在移交致詞時承諾，將來一定會在此良好基礎上繼續向前邁進，讓台日友好昇華為共同體關係，和平共同體也是繁榮共同體關係，盛衰安危與共，一安俱安、一危俱危，一榮俱榮、一衰俱衰，同時也要將善的循環，建構成更具體可以承繼移轉的制度。

謝長廷指出，他擔任駐日代表8年多，對台日交流的現狀並不陌生，也了解問題和困難所在，希望未來可以在外交部人員及各界的協助下再創台日關係高峰，並擴大成為世界和平的典範。（編輯：林克倫）1150106