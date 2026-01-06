謝長廷接任台灣日本關係協會會長 誓言深化台日「共同體」關係

前駐日代表、總統府資政謝長廷6日接掌台灣日本關係協會會長。 圖：翻攝「臉書」謝長廷粉絲專頁

[Newtalk新聞] 前駐日代表、總統府資政謝長廷今（6）日接掌台灣日本關係協會會長一職。他在臉書發文表示，感謝前會長蘇嘉全及理監事團隊過去三年多來的無私奉獻，為台日友好打下堅實基礎。目前台日關係正處於「非常友好且善的循環」狀態，這得益於許多先進的長期努力。

謝長廷在交接致詞中鄭重承諾，將在既有良好基礎上繼續向前邁進，推動台日關係進一步深化。他強調，未來目標是將台日友好昇華為真正的「共同體」關係，包括「和平共同體」與「繁榮共同體」，實現「一安俱安、一危俱危、一榮俱榮、一衰俱衰」的命運相連狀態。

廣告 廣告

謝長廷進一步指出，要將當前台日間的「善的循環」建構成更具韌性、更具體、可繼承移轉的制度性架構。謝長廷擁有8年駐日代表經驗，對台日交流現況相當熟悉，也深知其中挑戰與困難。他表示，未來將在外交部優秀同仁及各界先進協助下，持續擴大台日互動，再創關係新高峰，並期許台日友好成為世界和平的典範。

謝長廷曾於2016年至2024年擔任駐日代表期間，積極推動「善的循環」概念，強化台日災難互助、經濟文化交流及民間友好往來，並於2025年獲日本天皇親授最高榮譽「旭日大綬章」，肯定其對台日關係的卓越貢獻。此次接任協會會長，被視為台日民間外交重要延續，象徵台灣對日工作的高度重視與長期耕耘。

台灣日本關係協會作為對日事務重要平台，負責推動經貿、文化、教育等非官方交流。外界預期，在謝長廷深厚對日人脈與經驗帶領下，台日關係將持續穩健升溫，共同面對區域挑戰。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

退後原來是向前！黃暐瀚再提化解僵局6建議 稱先低頭者將贏得中間選民好感

楊宏基觀點》示範？警告？美軍教科書等級「斬首行動」 台灣恐怕不是旁觀者而是劇中人

前駐日代表、總統府資政謝長廷（左）6日接掌台灣日本關係協會會長；中間為原台灣日本關係協會會長蘇嘉全；右為前經濟部長郭智輝。 圖：翻攝「臉書」謝長廷粉絲專頁