民進黨處分停權2年半！陳怡君才喊「不想說出要脫黨參選」 最新回應曝光

民進黨直轄市議員初選今（4）日開始領表登記，涉入助理費案、一審遭判7年10月的台北市議員陳怡君，今日仍前往中央黨部完成登記；民進黨廉政會晚間召開會議討論相關處置，可能面臨停權甚至開除黨籍，屆時將無法獲得黨提名參選。陳怡君稍早親自出席廉政會說明案情，會前受訪時一度哽咽，強調相關經費確實用於公務，並未貪污，至於是否脫黨參選，她直言「這4個字真的不敢講」。

陳怡君表示，從擔任議員至今，所有公務支出累計超過千萬元，後續仍有許多憑證與收據在整理，相關款項確實花用在公務上，今天特別帶著資料來向廉政會說明。對於廉政會是否會採取停權或開除黨籍處分，她表示，會以誠意向廉政會說明，也希望黨不要放棄她，「過去到現在，我一直都是民進黨寶寶，希望民進黨不要放手。」

廣告 廣告

陳怡君指出，自己18歲起便加入民進黨，長期投入輔選與基層服務，無論未來是否仍具黨員身分，對民進黨的情感始終沒有改變。她說，這些年處理多起陳情案件，承受相當大的壓力，也曾多次遭受恐嚇威脅，但仍選擇站在民眾一方，沒有放棄。

陳怡君強調，整理出來的資料顯示，相關費用確實用於公務用途，並非個人私用，「我確實是用在公務，我並沒有貪這些錢啊，也或許是有錯，但罪不致死。」她也提到，過去配合黨務活動往往需自行吸收不少經費，因此才會產生相關爭議，但絕無貪污情事。

對於外界關注是否會脫黨參選，陳怡君直言，這4個字她真的不敢說出口，「我不想從我的口中說出，也不會放棄」。支持者鼓勵她持續參選，強調無論黨內最終決定如何，都會持續尋求大家支持，並不會因為壓力而退縮。

而廉政會主委邱駿彥其後表示，陳怡君涉及助理費詐取財物及不違背職務收受賄賂兩項罪名，一審判處7年10月，屬於較為嚴重的案件，原本有委員主張應停權3年。不過，考量陳怡君親自出席說明案情、陳述意見，案件仍在上訴中，且其態度良好，也承認部分作為不當，應接受法律制裁，最終決議停權2年6個月。



陳怡君會後受訪表示，對結果並不意外，尊重廉政會的決定，未來仍會全力支持民進黨推出的候選人，無論黨做出什麼決定，她與民進黨的情感都不會中斷，也感謝廉政會給她說明案情的機會。



更多風傳媒報導

