謝長廷獲天皇親授勳！中國怒要日本反省歷史罪責 外交部批：麻煩製造者

我國前任駐日代表謝長廷11日於東京皇居獲得日本天皇親授「旭日大綬」勳章，中國外交部12日批評，日本政府執意提議和推動給鼓吹「台獨論調」的人授勳，是在「涉台問題」上的又一錯誤舉動，中方堅決反對。對此，我國外交部今（13）日回應，中華人民共和國從未統治台灣已是國際社會公認客觀事實與現狀，中方言論突顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。



謝長廷11日在臉書分享在東京皇居松之間，獲日本天皇親授旭日大綬勳章，並由日本首相高市早苗手中接到天皇親自署名、蓋印的證書，當天受勳者14人，連同他共有3名外國人，他向天皇介紹自己來自台灣，並說感到非常榮譽、光榮，不會辜負這個授勳，將繼續為日台友好努力，而高市早苗雖因國會預算委員會還在質詢，致詞後即匆匆離去，但專程趕來授予證書，看得出來誠意十足。

不過，中國外交部發言人郭嘉昆12日在例行記者會中表示，中方已就該問題闡明立場，日本政府執意提議和推動給鼓吹「台獨論調」的人授勳，是在「涉台問題」上又一錯誤舉動，中方堅決反對。「中方嚴肅敦促日方深刻反省歷史罪責，恪守中日4個政治文件的有關原則和精神，以實際行動體現堅持一個中國原則的承諾，在台灣問題上謹言慎行，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。」

對此，我國外交部今日發布回應重申，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，與中華人民共和國互不隸屬，「中華人民共和國從未統治台灣，這已是國際社會公認客觀事實與現狀。」外交部痛批，中國無權置喙、也無權干預他國的主權行為，中方的言論突顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。

外交部也說，台日共享自由、民主、人權與法治等基本普世價值，彼此互為夥伴及珍貴友人。謝長廷自2016年6月至2024年8月任駐日代表，8年來致力強化台日經濟、文化、教育、觀光、青少年及地方交流等各領域合作關係，對深化台日相互理解及友好情誼貢獻卓越。我國將持續在台日關係良好的基礎上與日本深化合作，共同推展台日全方位夥伴關係並維護印太區域的和平、穩定與繁榮。

