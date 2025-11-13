謝長廷獲日天皇授勳「中國跳腳喊反對」 外交部嗆中：麻煩製造者
台日友好更進一步，前駐日代表謝長廷在社群發文分享，他獲得日本德仁天皇親自頒發的「旭日大綬章」，感到非常榮譽。不過惹中國外交部抗議，表示反對日方授章給支持台獨的人士，而我國外交部也強勢回應中國無權干涉他國主權行為，還嗆中國是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。
獲德仁天皇頒「旭日大綬章」 謝長廷發文喊非常光榮
在東京皇居拍攝合照，我國前駐日代表謝長廷也在裡頭，一行人接受日本德仁天皇親自頒發的「旭日大綬章」，謝長廷在社群發文分享，還有從首相高市早苗手中接到天皇陛下親自署名、蓋印的證書，直呼非常光榮！
謝長廷從高市早苗手上得到天皇陛下親自署名、蓋印的證書。圖／台視新聞
不過中國外交部跳腳了，中國外交部怒轟日本政府執意提議並推動給鼓吹台獨論調的人授勳，是日方在涉台問題上的又一錯誤舉動，中方對此堅決反對。但我國外交部也不示弱，稱中華民國台灣是主權獨立國家，已是國際社會公認的客觀事實與現狀，中國無權置喙和干預，更回嗆中方言論凸顯其霸權心態，是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。
兩岸情勢民調曝光 44.3%支持獨立、13.9%盼統一
台灣民意基金會發布台灣人統獨傾向最新民調，有44.3％支持台灣獨立，13.9％希望兩岸統一，24.6％主張維持現狀，相較上次調查，支持台獨的比例大跌7.5個百分點，是賴總統上任後民眾期盼未來台灣獨立比例最低的一次，由此可見台灣民眾統獨意識出現變化。
台北／林宸頡、黃偉財 責任編輯／施佳宜
