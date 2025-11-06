謝長廷獲日本旭日大綬章 北京促日遵守一中原則

（中央社台北6日電）針對前駐日代表謝長廷獲日本授予「旭日大綬章」，中國外交部今天稱「給鼓吹台獨論調的人頒發勳章，不知道日方意欲何為」，促日方遵守一個中國原則，在「台灣問題」上謹言慎行。

據陸媒澎湃新聞，中國外交部6日下午舉行例行記者會，有記者提問，據報導，日本政府3日公布2025年秋季外國人授勳名單，向前台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷授予「旭日大綬章」。謝長廷3日在社群平台上發文稱，今後將繼續為促進台日友好做出奉獻。中方對此有何評論？

中國外交部發言人毛寧質疑日方：「給鼓吹台獨論調的人頒發勳章，不知道日方意欲何為，是否有意為台獨分子撐腰打氣，到底想藉此向台獨分裂勢力發出什麼信號？」

毛寧重申，「台灣問題」是中國核心利益中的核心，事關中日關係的政治基礎和日方基本信義。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。中方敦促日方深刻反省歷史罪責，恪守一個中國原則和中日四個政治文件的精神，在「台灣問題」上謹言慎行，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤訊號。

日本政府3日公布2025年秋季敍勳名單，總統府資政、前駐日代表謝長廷名列其中，獲授「旭日大綬章」。旭日大綬章過去曾稱「勳一等」，為日本授勳制度中的最高榮譽之一，今年僅8位外國人獲此殊榮，台灣占一席。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1141106