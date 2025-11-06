謝長廷獲頒日本旭日大勳章 中國外交部回應

▲中國外交部發言人毛寧今（6）日在例行記者會上表示，日方授勳謝長廷，是否想藉此向「台獨」分裂勢力撐腰打氣？（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本政府日前宣布，總統府資政、前駐日代表謝長廷獲授「旭日大綬章」，旭日大綬章是日本授勳制度中的最高榮譽之一，引發外界關注。對此，中國外交部今（6）日回應表示，日方是否想藉此向「台獨」分裂勢力撐腰打氣？敦促日方停止向「台獨」勢力發出錯誤信號。

謝長廷日前在個人臉書發文透露，獲頒被稱為「勳一等」的旭日大綬章，接到不少來自日本友人的祝賀。謝長廷表示，授勳主要是肯定他在擔任駐日代表八年期間，對於增進台日經濟文化關係、地方交流、民間友好以及台日雙方在面臨自然災害相互支援的「善的循環」的推動等方面的貢獻，可以說是雙喜雙贏，皆大歡喜。

對此，中國外交部發言人毛寧在今日例行記者會上被問及此事時回應，「給鼓吹『台獨』論調的人頒發勳章，不知道日方意欲何為，是否有意為『台獨』分子撐腰打氣，到底想藉此向『台獨』分裂勢力發出什麼信號？」

毛寧強調，「台灣問題是中國核心利益的核心，事關中日關係的政治基礎和日方基本信義。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。中方敦促日方深刻反省歷史罪責，恪守一個中國原則和中日四個政治文件的精神，在台灣問題上謹言慎行，停止向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號」。

