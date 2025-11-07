謝長廷獲頒日本最高榮譽！中國外交部竟跳腳：幫台獨撐腰

政治中心／周希雯報導

總統府資政謝長廷在蔡英文政府時代，曾擔任8年的駐日大使，扮演台日交流友好的重要角色；近期他宣布獲頒「旭日大綬章」，這是日本授勳制度中的最高榮譽之，肯定他駐日8年對台日雙方關係的貢獻。沒想到台日友好互動似乎引發中共眼紅，中國外交部竟發聲譴責，日本是否藉此幫「台獨」撐腰打氣，甚至跳腳要求日方「深刻反省」。

謝長廷3日在臉書發文曝喜訊，日本政府公布2025年秋季外國人授勳名單，此次共有8位外國人獲頒旭日大綬章，自己是其中1人、也是台灣唯一一位，「主要是肯定我在擔任駐日代表八年期間，對於增進台日經濟文化關係、地方交流、民間友好以及台日雙方在面臨自然災害相互支援的「善的循環」的推動等方面的貢獻。」不過他謙虛稱，台日友好的增進應歸功於很多人的努力、並非他個人功勞，也不是台灣單方努力就能達成，日本方面的互信協力也很重要，「我的心情是代表大家受勳，感到非常光榮，也感謝一直支持我的朋友們，今後也會繼續為台日友好做出奉獻。」

謝長廷獲頒「旭日大綬章」日本最高榮譽！中國外交部竟跳腳嗆：幫台獨撐腰

謝長廷（右二）獲頒「旭日大綬章」，肯定他駐日8年對台日雙方關係的貢獻。（圖／翻攝「謝長廷」臉書）

然而，此舉似乎引發中共眼紅。中國外交部昨日（6）記者會被問到此事，發言人毛寧竟質疑，「給鼓吹台獨論調的人頒發勳章，不知道日方意欲何為，是否有意為台獨分子撐腰打氣，到底想藉此向台獨分裂勢力發出什麼信號？」毛寧還聲稱，「台灣問題」是中國核心利益中的核心，隨即搬出今年是中國抗日戰爭80週年、台灣光復80週年，要求日本「深刻反省歷史罪責，恪守一個中國原則和中日四個政治文件的精神，在台灣問題上謹言慎行，停止向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號」。

中國外交部砲轟日本。（圖／翻攝「中國外交部」官網）





