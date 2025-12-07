謝長廷獲頒旭日大綬章 台日友人齊聚共見外交榮耀
〔記者林翠儀／台北7日報導〕總統府資政謝長廷，在駐日8年期間，以「善的循環」理念推動台日交流獲得日本德仁天皇頒發「旭日大綬章」。謝長廷支持者6日晚上在圓山大飯店為他舉辦祝賀會，行政院長卓榮泰出席並在致詞時轉達賴清德總統的感想表示，謝大使能代表台灣人民，在皇居接受日本天皇親授勳章，是國家極為重要的榮耀。
旭日章為日本頒發予功績卓越的國內外人士的勳章。6類旭日章中，「旭日大綬章」為最高勳位。謝長廷為第4位獲頒旭日大綬章的台灣人，前3位為前考試院長許水德、前司法院長賴浩敏及前立法院長王金平。綬章儀式在上月11日於舉行，由德仁天皇在皇居「松之間」親自授勳，日本首相高市早苗遞交勳記。
與謝長廷關係深厚的大同扶輪社6日為他舉辦受章祝賀會，包括行政院長卓榮泰、民進黨秘書長徐國勇、海洋委員會主委管碧玲、高雄市議會議長康裕成、台灣日本關係協會會長蘇嘉全等政要，以及全日本台灣連合會會長趙中正、日台國際櫻交流會會長水上逸朗、八王子台灣友好交流協會理事長黑須隆一等來自日本好友均出席。日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之與美國在台協會(AIT)處長谷立言也受邀出席。圓山飯店董事長葉菊蘭則代表獻花祝賀。
卓榮泰在致詞時表示，過去只有國家級慶典才能把日美兩位代表聚集在一起，顯見這場祝賀會的重要性。賴清德總統也拍賀電對於謝長廷秉持善的循環理念，深化台日友好關係表示肯定與感謝之意。
有「謝系大師兄」之稱的卓榮泰在致詞時回顧他與謝長廷長達40年的情誼，他表示，40年來對謝長廷的稱呼，從謝律師、謝議員、謝委員、謝市長、謝主席、謝院長到謝大使，謝長廷一直引導台灣的思想風潮，曾經提出「台灣命運共同體」、「社區主義」及「善的循環」等概念。
尤其駐日8年，推動亞東關係協會更名為台灣日本關係協會，為國家收回了價值150億日圓，合台幣約42億元的館產，成功守住了國家的尊嚴與國家財產。2021年爭取日本贈送台灣6次達424萬劑的疫苗，當年6月4日那天，他在滂沱大雨中，對著飛機深深一鞠躬的那張照片，感動了無數台灣人。
卓榮泰表示，謝長廷曾說台日不僅是命運共同體更是和平共同體，正如日本前首相安倍晉三和高市早苗首相說的「台灣有事就是日本有事」，在賴總統的帶領下，我們將持續守護自己的國家，保衛國家主權與安全。政府已提出強化防衛韌性與不對稱戰力的特別預算。他強調，政府會爭取全民支持，讓台灣無事、日本無事、全世界都平安。
謝長廷則在致詞中表示，旭日大綬章對他個人而言，當然是無上的光榮。但是，台日之間的友好關係，並不是他一個人的功勞，這是非常多人努力的成果。對於他所提的「善的循環」獲得肯定，這是他最高興也是最感動的地方。謝長廷強調「善的循環」是他的人生哲學，而且每天實踐的生活方式，他建議大家早上醒來，透過冥想讓心中充滿善意與寬容，一定能夠讓身心健康。
