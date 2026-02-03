謝長廷能、陳其邁不能？環團控捷運黃線毀綠蔭大道 捷運局回應了

環團發現高捷黃線工程沿線多條道路路樹將遭破壞，包含民族、民權路等超過5公里的林蔭大道全將消失。（任義宇攝）

高雄捷運黃線工程陸續啟動，不過環團發現工程沿線多條道路路樹將遭破壞，包含民族、民權路等超過5公里的林蔭大道全將消失，提到過去紅線施工時，能有效控制開挖範圍，減少路樹移植並兼顧用路順暢，批評「謝長廷能、陳其邁不能？」呼籲市府調整施工方案。對此捷運局回應，相關施工計畫及樹木移植均經專業評估辦理。

森林城市協會理事長莊傑任今（3）日在高雄市議會舉行記者會，指出原本全是綠蔭的澄清路，因黃線工程已全面遭破壞，近日又發現黃線行經民族路、民生路、民權路、國泰路、南京路林蔭綠園道也將全數遭毀壞，其中光民族路Y8至Y10車站之間，就有372棵種植40年的路樹要被移除。

環團指出，過去全是綠蔭的澄清路，因黃線工程已全面遭破壞。（任義宇攝）

莊傑任指出，大樹移植死殘率極高，在規畫之初就應盡可能減少開挖衝擊，舉例過去捷運紅線施工時，能將站體明挖覆蓋面積控制在約200公尺，加上交通疏導漸變路段100公尺，整體僅影響約400公尺路樹，保留路段多數路樹，反觀捷運黃線站體要開挖超過400公尺，更有長達250公尺交維漸變，批評此為設計不當，為何謝長廷能做到兼顧工程與維護景觀，陳其邁卻做不到。

高督盟理事長陳銘彬出席聲援表示，路樹也是重要生態廊道，且高雄目前舉債仍多，在工程階段就應減少衝擊，而非挖完後又編列預算種樹，浪費公帑；高雄市議員黃柏霖也說，進步的城市要能在生態與開發中取得平衡點，會要求相關單位努力思考減少開挖面積。

民族路沿線居民則提到，高雄一直以來空氣品質都不佳，自己身邊就多名親友罹患肺腺癌，而樹木能起到過濾部分汙染物作用，更能提供市民涼快的道路環境，向市府喊話要盡量保留民族路大樹。

捷運局回應，黃線車站開挖工程秉持「工程推動與環境保護並重」原則，黃線Y9及Y10站位於高雄市主要幹道民族一路上，屬車流量大、行車速率高路段，為確保施工期間用路人及施工人員安全，依交通維持規範及徵詢樹木專家學者意見，針對工區範圍內植栽處置計畫進行多次檢討與優化調整。

捷運局表示，對於受工區影響之植栽，經多次調查及邀集樹木諮詢委員會現地會勘後，由專家依樹木健康活力、結構缺陷、樹型條件及周邊環境限制等因子加權評估後，將不影響交通維持及施工安全之前提下可保留者，採現地保留，其餘才採移植或移除方式處理，移植樹木已訂有完善移植計畫，並將與工務局公園處共同擇選適宜地點辦理移植，在人本交通與環境生態之間取得平衡。

