謝長廷自曝報案！嚴正譴責造謠 否認珠寶賄賂高市早苗

日本首相高市早苗宣稱「台灣有事」是日本的「存立危機事態」可行使集體自衛權，引發區域緊張，暗網隨後流出前駐日代表謝長廷曾以珠寶賄賂的爆料，謝長廷今（26）日嚴正聲明駁斥並報案。

謝長廷臉書26日發文：「近日暗網流出一則假消息，抹黑我（謝長廷）在擔任駐日代表期間，曾經郵寄百萬珠寶，賄賂高市早苗大臣云云。我已經在第一時間向治安單位報案，台灣的『事實查核中心』和國家安全單位也迅速展開調查，證明假消息是中國的特定網軍所為。」

謝長廷表示：「我在此嚴正聲明：一、這個消息純屬無中生有的造謠，動機在打擊日本高市早苗首相並分化台日友好關係，甚為明顯。二、高市早苗首相是我敬佩的日本國會議員，她是一位勇敢、正直、對日本和世界充滿使命感的政治家。對她的政治主張，不同人可能有不同觀點，但以賄賂珠寶這種假新聞，醜化首位女性首相，侮辱其人格清白，可以說是最惡劣的手段，應該受到文明社會的譴責和制裁。」

謝長廷指出：「三、制裁這種惡劣的造謠者，最好方法就是讓他們的抹黑不但達不到目的，而且還收到反效果。我們要做跟他們期待相反的事情。他們企圖破壞台日關係，我們就要更努力加強台日友好關係，他們企圖破壞高市早苗的名譽，降低她的支持度，我們就要更支持高市早苗，為她澄清誤會，維謢她的聲譽，讓更多人了解她對東亞區域安定及世界和平的貢獻。四、我相信。如果每一件造謠都收到反效果，那造謠者自然慢慢減少、消失。我們千萬不要因為抓不到造謠者或造謠者藏匿在黑暗深處。就失去希望。放棄努力。」

