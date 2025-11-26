謝長廷遭傳賄賂高市早苗！事實查核中心說話了

政治中心／楊佩怡報導

總統府資政謝長廷在蔡英文政府時代，曾擔任8年的駐日大使，扮演台日交流友好的重要角色。日前，日本政府更於秋季授勳儀式，向我駐日代表謝長廷，頒贈日本最高等級的「旭日大綬章」，肯定他促進兩國友好交流之貢獻。卻沒想到引起中國不滿，日前還有海外人士透過網路平台散播謝長廷送珠寶賄賂高市早苗的消息。對此，台灣事實查核中心回應了。





謝長廷遭傳「用百萬珠寶賄絡」高市早苗！事實查核中心「列4疑點」回應了

近日臉書瘋傳暗網爆出謝長廷以珠寶賄賂高市早苗的消息。（圖／翻攝自台灣事實查核中心）

日前謝長廷獲頒「旭日大綬章」，中國卻對此怒不可遏，中國外交部發言人郭嘉昆怒批「日本政府執意為提議、推動、鼓吹台獨論調的人授勳，是日方在涉台問題上的又一錯誤舉動，中方對此堅決反對」；而我國外交部則立刻回嗆，「中國無權置喙他國的主權行為」。卻沒想到，網上竟有消息傳出謝長廷用珠寶賄賂高市早苗，試圖影響日本對台政略；甚至還稱謝長廷不可能只送了高市一人價值幾百萬美元的珠寶，其他日本政客，從上到下，應該都收到了賄賂。

事實查核中心查看文章文法後，澄清此訊息為「假消息」。（圖／翻攝自台灣事實查核中心）

對此，台灣事實查核中心在臉書發文回應，網傳「謝長廷以珠寶賄賂高市高苗」源於不可信的海外匿名論壇；日本首相高市早苗先前在國會談及「台灣有事」引發中國反彈，近日有台灣臉書粉專引用「暗網文件」，指稱前駐日代表謝長廷以珠寶賄賂高市。經查，此說法出處不明，經日語專家分析，所附文件用語「不符日本官方文件體例」，明顯具有「中式日文」特徵。

事實查核中心指出，傳言來自一個海外匿名帳號，且創建3天就流出假消息。（圖／翻攝自台灣事實查核中心）

事實查核中心透露，傳言源自海外匿名論壇一名帳號僅創立3天的使用者所貼文。該論壇無需身分驗證即可註冊，貼文內容聲稱外流的Email顯示謝長廷涉嫌賄賂高市早苗，並提供下載文件連結，但均無說明檔案來源為何，可信度存疑。且檢索《NHK》、《讀賣新聞》、《朝日新聞》、《每日新聞》、《產經新聞》等日本主流媒體，均無出現網傳宣稱「謝長廷以珠寶首飾」的報導內容。此外，查核中心11月25日致電總統府資政、前駐日代表謝長廷，謝長廷表示，傳言內容是假訊息。台灣外交部11月24日回覆，傳言訊息毫無依據，純屬子虛烏有之捏造，明顯不是事實。





原文出處：謝長廷遭傳「用百萬珠寶賄賂」高市早苗！事實查核中心「列4疑點」回應了

