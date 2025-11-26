謝長廷遭污衊賄賂高市早苗 管碧玲貼「背影照」：台灣外交是一步一腳印走出來的

謝長廷遭污衊賄賂高市早苗，管碧玲貼「背影照」喊，台灣外交是一步一腳印走出來的。（取自管碧玲臉書）

近日有網友引用「暗網文件」，稱前駐日代表、總統府資政謝長廷用珠寶賄賂時任總務大臣的日本首相高市早苗，藉此來影響日本對台灣的政策，引起了民眾熱議。對此，海洋委員會主委管碧玲今（26）日貼出一張謝長廷的背影照並說，「台灣的外交，就是這樣一步一腳印走出來的」。

「賄賂外國政要不是台灣的格調」，管碧玲指出，中國這次把高市早苗針對日本國家安全中的台海議題，基於日本的國家利益與區域和平穩定所做的安保判斷，歸因於是受到謝大使用珠寶賄賂的結果，離奇的程度，簡直比仙俠劇、穿越劇、還魂劇的劇情，更有過之而無不及！

管碧玲指出，謝長廷出使日本，勤走日本基層、高層，為台灣傳遞一個高尚、親切、有滋味的「台灣的格調」，他宣揚「善的循環」這個哲學觀，處處去發掘創造善的姻緣，他相信：「台日的羈絆交織緊密，每一個緣分與連結，沿著線頭都能再找到下一個新的緣分與連結」。他為此馬不停蹄、風塵噗噗，出使日本八年的回憶錄，不但被日本出版社出版，甚至贏得天皇綬勳的榮耀。

「謝大使一步一腳印走在日本政界的身影，我有一張照片可以分享」，管碧玲貼出一張謝長廷的背影照並說，這是卸任了以後，就在這個月13至14日，自己赴日進行極重要的高層會談兩天，其中一個行程，就是謝長廷安排，那天他們走在日本國會的長廊，照片的氛圍，詮釋了台灣的外交，就是這樣一步一腳印走出來的！

