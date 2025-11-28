謝長廷：反戰是反侵略戰爭，不是反自衛

前駐日代表、總統府資政謝長廷出席「友誼水產善的循環：Team Taiwan 挺日本記者會」。廖瑞祥攝



日本首相高市早苗一席「台灣有事」的發言引發中日關係緊張，印太地區局勢升高，總統賴清德日前也宣佈1.25兆的國防特別預算。前駐日大使、總統府資政謝長廷出席「友誼水產善的循環：Team Taiwan 挺日本記者會」時表示，反戰是反侵略戰爭，不是反自衛。

台北大同扶輪社今（11/28）日舉辦「友誼水產善的循環：Team Taiwan 挺日本記者會」，邀請福論社員一起吃水產力挺，謝長廷回應日中台關係時表示，他愛好和平，支持和平解決兩岸問題，但反佔是反侵略戰爭，不是反對自衛，任人宰割。

針對在野黨批評高市的言論造成台灣困擾，躁進又不負責任，謝長廷認為這很難理解，因為高市是分析台海被封鎖、出動軍艦的階段，不只威脅台灣，而已經造成日本的「存立危機」，甚或波及菲律賓，竟然還有人認為台灣應與對岸和平談判，「這若不是不理解，就是惡毒。」

謝長廷也解析高市近期的談話，她與在野黨領袖的黨魁談話中，針對日本立憲民主黨領袖野田佳嬿的提問回應「日本沒有資格認定台灣的歸屬」，他認為這段話非常重要，也就是說日本不會認定台灣屬於哪一國，遑論是屬於台灣、美國、中國，許多謠言可因此不攻自破。

謝長廷指出，不只是高市這麼說，過去的日本政府立場都是如此，依照《舊金山和約》，日本是戰敗國，只能「放棄對台灣的權利」，但不能宣稱「台灣屬於誰」。這是對台灣人是非常重要的國際法訊息，這不是看熱鬧，而是要看門道，需要理解這些訊號。

話鋒一轉，謝長廷提到，《舊金山合約》有49個當事國，日本是當事國，但並沒有二戰時尚未成立的中華人民共和國，也沒有從大陸撤退的中華民國，戰後的世界秩序由美國主導，如今德國、英國軍艦都會行經台海，也是台灣的底氣。

