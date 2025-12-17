謝長廷：籲藍白善的力量勇敢打開僵局、別惡霸欺負良家少女

總統府資政謝長廷 資料照：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 對於台灣陷入憲政僵局，總統府資政謝長廷今(17)日呼籲，其實國民黨、民眾黨立委也應該有善的力量，政治癱瘓不是人民之福，何妨勇敢站岀來打開僵局。故意一次把七位人選都否決，趁憲法法庭人數不足10人，而無法運作時，趁機加速通過違憲的法案，並要求總統公布，企圖生米煮成熟飯再說。這是惡霸欺負良家少女的*輯。

謝長廷臉書表示，日本政局也是朝小野大，預算、法案都很難通過，一度幾乎動彈不得。日本維新會在10月間加入自民黨連合政權，並沒有要求擔任什麼部會大臣，當時維新會主席吉村洋文說了一句話：「只希望讓日本動起來，繼續向前推進。」之後，日本果然動了起來，在國際社會大步往前邁進，令他感動。看到台灣在野黨有計劃的讓憲法法庭癱瘓，沒有感動，只有困惑，不知他們目的何在？

合理的推測只有二點：

1、對自己的言行和通過的法案沒有信心，擔心通不過憲法法庭的檢視，所以大法官人選要他們自己的人才會通過。那就請光明正大把自己中意的人攤在陽光下，讓大家檢視。

2、明知大法官人選不像臨時工那麼容易找，故意一次把七位人選都否決，趁憲法法庭人數不足10人，而無法運作時，趁機加速通過違憲的法案，並要求總統公布，企圖生米煮成熟飯再說。這是惡霸欺負良家少女的*輯。

謝長廷說，其實國民黨、民眾黨的委員也應該有善的力量，大家都知道政治癱瘓不是人民之福，也是浪費生命，何妨勇敢站岀來打開僵局，讓台灣向前走，你我的生命才有意義。

