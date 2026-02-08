謝長廷 ：高市早苗演講旋風似台灣40多年前的黨外時代 可能拿下半數席次
謝長廷看高市演講評論投票：相信即使風雪阻撓，打個折扣，得半過半數席次也是可以期待的！（圖片來源／高市官方X帳號）
日本首相高市早苗解散國會，日本眾議院選舉今天投開票，她四處演講，人群民眾自發性的聚集，好似看明星一般，中國媒體發表評論表示，當前日本國內幾乎所有的民調都顯示，此次日本眾議院選舉的看點，已不再是高市早苗率領的執政聯盟會不會贏，而是贏多少。
高市早苗演講，民眾自動自發聚集
對次，我國前駐日代表謝長廷提到，身邊很多支持自民黨的朋友擔心，東京早上下雪了！從歴史紀錄看，投票率低不利於自民黨的選情。此外，過去幾天來，在野的中道黨主席野田佳彥在助選時，大力批判高市早苗首相這次解散國會缺乏正當性，完全是黨利黨略，花了大筆經費不說，還害得大家必須冒著風雪聴演講云云，這種論調經過電視轉播，今天冒雪投票的選民到底有多少人會觸景而產生共鳴？
然而，高市早苗的演講，引起許多日本民眾的共鳴，聚集的人越來越多，謝長廷說，近日高市早苗的演講旋風，有點類似台灣40多年前的黨外時代演講，沒有什麼宣傳廣告，人潮自動自發的從各方聚集，年輕人、婦女、帶著小孩的中年夫婦居多，數量驚人。
他說，從高市早苗嘶聲力竭的清晰的訴求中，很多民眾顯然受到她的熱情感染，他們也看到日本的希望和困境，似乎都願意給有能力、有使命感、願意做事的人一個機會，在日本全島顯然這個氣氛和氣勢已經形成，我相信即使風雪阻撓，打個折扣，得票過半數席次也是可以期待的！
若高市過3分之2，她可能會提修憲
矢板明夫則指出，日本眾議院選舉即將投票。如果不出現重大變數，執政的自民黨，加上聯合執政的日本維新會，將可望取得國會的絕對多數。日本政治，將會進入一段相對安定的時期。
高市的高人氣，在中國媒體中，却有著不同的解讀，深圳衛視旗下「直新聞」特約評論員劉和平7日發文表示，一旦執政聯盟的席次超過三分之二，高市早苗既可以徹底擺脫在野黨的制衡，同時在修憲上也可以擺脫國會的障礙。
劉和平指，出假如在此次眾議院大選中執政聯盟獲得三分之二以上的絕對多數席位，意味著壓在日本右翼頭上的「三座大山」都不復存在，從此再也沒有任何力量能夠阻止日本修憲。他認為，周邊國家如中國、俄羅斯、北韓與南韓的反對意見，將難以對日本的修憲起到相應的阻止作用，反而會被日本極右翼勢力利用，成為修憲的助力。
