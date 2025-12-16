謝長泰專訪／半導體投資湧向美國 「美國製造」能成功嗎？

美國總統川普高舉「美國優先」旗幟，試圖以關稅重塑全球半導體版圖，讓企業將製造基地搬回本土。經濟學者謝長泰認為，美國製造業就業尚未真正復甦，海外企業能否承受高成本營運，進而帶動製造業回流美國，恐怕仍待時間驗證。

關稅威脅下 半導體投資加速湧向美國

自美國總統川普第二任期以來，華府再度強化「美國優先」政策，意在保護本土產業、縮小貿易逆差，加速製造業回流美國。其中，川普政府將半導體視為國安議題，警告企業若不在美國量產，恐面臨100%關稅。

半導體產業投資不單只是供應鏈布局，更牽動地緣政治與政策考量。許多台灣科技廠商已經宣布赴美投資，其中，半導體龍頭台積電已正式宣布將投資1,650億美元，用於興建3座新晶圓廠、2座先進封裝廠以及1座大型研發中心。

儘管台積電已經宣布加大投資美國，美國政府官員仍多次表示台灣搶走美國晶片生意，導致美國在科技競爭中失去優勢；近期，美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)受訪時指出，預期在川普政府時期，台積電在美國的設廠投資將突破2,000億美元。

川普積極推動 美國製造奏效嗎？

經濟學家、中研院院士謝長泰接受中央廣播電台專訪時指出，美國製造業就業長期呈現下滑，儘管川普政府極力促進製造業回流，但受結構性影響，短期政策尚未刺激製造業就業回暖，他說：『(英語原音)川普政府非常希望更多的製造業能回到美國，不過這尚未發生。如果你觀察過去8個月的就業數據，美國製造業工作崗位下降了。』

在此背景下，歷經多輪談判後，台美關稅談判進入最後階段，行政院經貿談判辦公室力拚年底前完成磋商。台灣向美方提出有別於日、韓的「台灣模式」，以類似科學園區形式，透過台、美「政府對政府」(G2G)模式合作，共同開發產業聚落。

謝長泰認為，對企業而言，赴美投資不僅是因應供應鏈重組，更直接的考量是在於配合政策，降低被課徵高額關稅的風險。

然而，台灣業者赴美投資恐將面臨多項難題。謝長泰分析，首先是資源取得不易，以及如何與美國各州政府合作，因應複雜法規與政策的環境；其次，多數台灣企業缺乏在美國長期營運的經驗，投資初期勢必承受一段陣痛期；第三，企業是否具備足夠耐心與管理能力，克服勞動文化與組織運作上的差異，將成為能否站穩腳步的關鍵。即便是產業龍頭台積電，在美國設廠也不僅承擔更高的建廠與人力成本，營運過程中同樣面臨當地員工與企業文化磨合不易的挑戰。

對多數台灣企業而言，赴美最直接的結果就是獲利被壓縮。謝長泰說，台積電這類高毛利企業的承壓體質更好，仍能保持獲利空間；但對中小企業來說，成本上升的壓力就顯得格外沉重，未必能承受衝擊，最終只能接受「賺得更少」的現實。企業或許會逐步調整、學習因應，但短期內難以完全消化衝擊，他說：『(英語原音)也就是說，你只會賺更少的錢。現在，典型的台灣公司沒有那種利潤率，所以他們不太可能做到。所以，我的意思是，答案是他們只會賺更少的錢，對吧？』

半導體FDI流向美 美國製造能成功嗎？

根據諮詢公司麥肯錫統計，今年半導體業的外國直接投資(FDI)近9成流向美國，且多由台灣與韓國企業合作推動。台、韓企業在美國晶片供應鏈扮演重要角色，其中又以台積電投資規模最大；韓國三星也投入鉅資，在德州泰勒設立廠房，作為晶圓代工與先進封裝基地，滿足蘋果與特斯拉等客戶需求。

麥肯錫估計美國半導體產業發展速度超過其他地區，將使美國躋身全球領先的半導體生產國之列。然而，被問及「美國製造」能否成為成功的產業政策？謝長泰認為這是個關鍵卻仍待時間驗證的問題，目前難下定論。

半導體投資週期長，而美國總統大選將在2028年登場，下一任執政者是否延續現行政策、持續鼓勵製造業回流，仍存在不確定性。這個以國家安全與產業競爭為終極目標的政策究竟會為美國帶來製造業復興，還是留下高成本與不確定性，尚待時間證明。(編輯：許嘉芫)

