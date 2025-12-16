謝長泰專訪／科技高薪磁吸 台灣恐忽視多元人才致失衡

在半導體高薪與科技產業光環下，理工科系成為顯學，投身科技、半導體業被視為「不會出錯」的職涯選項。經濟學家謝長泰指出，在科技業大量吸納勞工的同時，台灣正逐漸忽視多數人才，當社會只用工程與製造的視角想像未來，長期恐壓縮其他人才發展的可能性，導致經濟與社會結構失衡。

AI與高薪磁吸 台灣高教「重理工、輕人文」

在AI浪潮席捲下，明星高中的「人文社會資優班」(人社班)也難逃衝擊，建國中學、北一女「人社班」便在2024年走入歷史。「人社班」過去被視為社會科學的啟蒙重要管道，如今黯然退場，反映的不只是招生變化，也是社會價值的洗牌。

廣告 廣告

根據教育部調查，由於科技產業前景看好，近5學年間大專校院理工科領域學生比例成長，2024年就讀科技類學生數占整體達47.7%，較2019年成長4個百分點；相較之下，社會類及人文類學生占比分別減少2.7個百分點與1.4個百分點，台灣高等人才結構呈現「輕人文、重理工」趨勢。

產業快速發展，科技產業對人才需求殷切。根據人力銀行統計，台積電2024年新鮮人碩士(含以上)平均起薪為新台幣65,130元，成為許多畢業生眼中最具吸引力的職涯選項。

然而，這也讓台灣勞動市場呈現兩樣情。一方面，高科技公司祭出高薪，成為吸納優秀人才的武器；另一方面，傳產業者因科技業高薪搶才、少子化及人才缺口，時常苦嘆徵不到人，人才分布失衡成現在一大難題。

人才失衡 台灣不能只用工程思維想像未來

經濟學家、中研院院士謝長泰接受中央廣播電台專訪時指出，這樣的人才結構變化已是一項不容忽視的警訊。科技業除了吸引理工科人才，也讓人文與社會科學菁英想要擠進科技窄門，長期恐削弱產業與社會的均衡發展，他說：『(英文原音)我會稱之為80%的台灣人口、大部分的勞工都不在半導體行業，絕大多數台灣工人他們每個月賺3.5萬、4萬元。那不在半導體業台灣80%的人未來是什麼？現在沒有人在思考我們如何培養擁有其他技能和其他天賦的80%台灣人口的才能。』

他指出，台灣擁有許多被忽視、未被充分發揮的多元人才，由於整體思維仍過度集中在工程與製造導向，特別是電機與AI領域，這導致多數潛在價值未被有效利用。

謝長泰以韓國女團成員周子瑜為例，周子瑜因被韓國星探相中，獲邀赴韓參加徵選，最終以TWICE成員身分出道，成為韓流中首位台籍偶像。

他直言，若周子瑜當年未選擇赴韓發展，人生軌跡或許會與多數台灣學生相似--就讀理工科、畢業後進入科技產業。如此一來，台灣科技業或許只多了一名工程師，但國際舞台上可能就少了一位韓流明星。即便工程師年薪可觀，卻未必能讓她充分發揮天賦、走上最適合自己的道路。他說：『(英文原音)我們現在知道的是她有天賦，只是不是在製造半導體方面的天賦。... 但是如果你想想，對於一個擁有她這種令人難以置信的天賦的人來說，在台灣卻沒有適合她的路。』

外資來台搶才 別只用「外流」看人才流動

根據媒體報導，輝達(NVIDIA)延攬台積電副總經理李文如擔任輝達WWFO副總裁暨掌管台灣銷售業務，外界普遍認為輝達在延攬關鍵人才時，整體薪酬條件勢必更具競爭力，也成為吸引高階主管轉換跑道的關鍵。

類似案例也加深外界對台灣「人才外流」的焦慮。隨著台積電相繼在美國亞利桑那州、日本熊本縣設廠，部分工程師赴美、赴日發展，輿論開始質疑台灣是否正面臨關鍵技術與高階人才流失的風險。

謝長泰直言，台灣應該重新審視「人才外流」與「挖角」的既定想像。他解釋，當國際企業在台灣設立據點，勢必需要招募在地人才，而最直接的方式，就是以更具吸引力的薪資延攬市場上最優秀的人選。他說：『(英文原音)我的反應是，這正是台灣所需要的--一個更具競爭力的勞動力市場。這個高階主管跳槽了，想必她獲得了更高的薪水，也許台積電將被迫開始支付其他員工更高的薪水。』

從勞工角度來看，謝長泰認為企業往往只有在「別無選擇」的情況下才會被迫提高薪資水準，放眼全球，薪資成長也多半源於勞動市場出現足以迫使企業讓步的結構性力量，這不僅反映台灣人才具備國際競爭力，也有助於推升整體薪資水平，對台灣勞動市場而言，應被視為正向訊號，而非單純的負面衝擊。

為不同天賦留出路 謝長泰談台灣下一步

謝長泰指出，人才培育需走向更均衡、多元，真正發掘個人才能。當優質人力不再被視為「便宜且可替代」，企業將以更合理的薪酬與制度回應市場，這不僅有助於留住本地人力，也將逐步改善長期停滯的薪資結構。

相反的，若教育體系、就業市場與社會期待長期將資源集中於少數被認定為「正確」的產業路徑，代價往往不會立刻浮現，卻會在多年後以結構性失衡的形式反噬。

從周子瑜的例子可以看出，人才的價值並非來自是否符合當下產業需求，而在於潛能是否被放置在合適的位置。對台灣而言，下一階段真正的關鍵或許不在於再培養多少工程師，而在於是否能為更多不同天賦保留探索與選擇的空間。(編輯：許嘉芫)

延伸閱讀

謝長泰專訪／半導體投資湧向美國 「美國製造」能成功嗎？