謝霆鋒一個手鐲戴26年！和王菲復合後「愛情信物」不離身，見證兩人傳奇戀情

一枚卡地亞手鐲，陪伴謝霆鋒與王菲走過了超過四分之一世紀。近日，謝霆鋒在公開場合亮相時，被網友發現手腕上仍戴著那枚與王菲在2000年訂製的情侶手鐲。這款需要專用螺絲起子才能佩戴的設計，記錄了兩人從熱戀、分手到各自婚育，最後又重新復合的26年光陰。

這只手鐲是2000年謝霆鋒與王菲熱戀時訂製的情侶款，當年兩人「世紀牽手」時，這款手鐲就曾出現在鏡頭前。2002年兩人分手後，謝霆鋒將手鐲收起，在與張柏芝的婚姻期間未曾佩戴，直到2014年兩人復合，他才重新戴上手鐲，此後無論是演唱會或公開行程都幾乎不再摘下。除了手鐲，王菲也常年佩戴同款的戒指，兩人透過這些細節低調呼應。

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相較於年輕時的情侶刺青或愛情信物，步入中年的謝霆鋒與王菲，相處方式變得更為沉靜。兩人目前選擇不婚不育，在維持彼此獨立生活模式的同時，也保有各自的生活空間。無論外界評價如何，這枚手鐲見證了兩人長達20多年的感情歷程，成為他們這段關係中重要的紀念物。

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