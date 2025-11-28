謝霆鋒出手了！率先捐2000萬助香港大火災民重建家園

謝霆鋒率先捐款助大火災民。翻攝chefnicookies IG

香港新界大埔區宏福苑26日發生嚴重火警，造成多棟大樓住戶受災。社會關注災後救援與重建需求之際，香港藝人謝霆鋒今（28日）凌晨率先宣布捐出港幣500萬元（約新台幣2000萬元），援助受災居民以及社區重建之用，盼盡己之力幫助災民早日重返正常生活。

宏福苑大火造成重大傷亡與財產損失，許多居民一夜間失去住所，急需臨時安置與生活協助，在災後重建與支援需求極大的情況下，謝霆鋒率先響應，他於社群發出聲明，將捐出新台幣2000多萬作為災後援助基金，款項用於提供受災居民緊急援助，並支援災後社區重建工作，協助居民重建家園。

宏福苑大火帶來的巨大傷痛，災後重建與長期支援更受關注，各界捐款與行動都為災民帶來即時援助；謝霆鋒也表示，他原訂29、30日在香港舉辦的「美獅鋒味搖滾美食節2025」，將調整現場氣氛，以音樂結合美食凝聚人心，希望集結所有到場民眾，將關懷化為祝福，「願逝者安息，生者堅強」。

楊千樺宣布捐出演唱會首場及周邊商品全數收益助大火災民。翻攝yeungchinwah IG

此外，香港女歌手楊千嬅本周六起在紅館舉辦「Live MY LIVE 2025」個人演唱會，心繫大火災民的她，考量許多粉絲已訂機票、飯店前往參加演唱會，在無法取消演出的情況下，她宣布首場演唱會收益以及所有周邊產品的盈利，將全數捐出，作為支援香港大埔宏福苑火災的救援與重建工作。且演唱會也取消煙火特效，並調整部分演出內容，她呼籲歌迷將原訂購買花籃的款項轉為捐款，善心令人感動。



