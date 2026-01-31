謝霆鋒罕見化身財神！一句「我不算成功」戳中全港年輕人

記者林宜君／台北報導

向來低調的港星謝霆鋒，近日罕見以「財神」形象現身。（圖／翻攝自New Monday IG）

農曆新年將至，喜氣氛圍逐漸升溫。向來低調的港星謝霆鋒，近日罕見以「財神」形象現身，不只向市民拜年，更藉機分享自己對人生與失敗的深刻體悟，為新的一年注入一股暖流。謝霆鋒近日攜手「阿Sa」蔡卓妍等藝人，為香港某銀行拍攝農曆新年形象廣告，一行人化身現代版財神，走遍香港18區，親自向市民送上新年祝福。謝霆鋒在廣告中率先登場，不僅吸引路人目光，也為街頭增添濃厚年味。

謝霆鋒近日攜手「阿Sa」蔡卓妍等藝人，為香港某銀行拍攝農曆新年形象廣告。（圖／翻攝自New Monday IG）

港媒指出，向來較少參與農曆新年相關企劃的謝霆鋒，這回點頭接下演出，關鍵在於企劃主軸是「為香港打氣」。謝霆鋒坦言，希望在這個時刻，能為大家帶來一些支持與笑容，也提醒自己「每一天都應該盡力過、開心過」。除了拜年祝福，謝霆鋒也特別向年輕世代分享個人心路。

謝霆鋒直言，自己從不敢自稱成功，只是不斷朝目標前進。在瞬息萬變的時代裡，沒有任何一條保證成功的公式，唯一能長久依靠的，是對事情的熱愛與初心。他進一步表示，失敗往往不只會出現一次，如果不是真心熱愛，很難承受接連而來的挫折，唯有找到真正想投入的方向，才能在跌倒後繼續站起來。這番談話也被外界解讀為他以自身經驗，為新年送上一份務實又溫暖的祝福。

