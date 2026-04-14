謝霆鋒開唱「走光畫面」瘋傳！牛仔褲破洞露出蝴蝶底褲 網笑：埋梗20年

謝霆鋒近日在武漢舉辦演唱會，沒想到引發熱議的不是歌單，而是一條破得非常有戲的牛仔褲。有粉絲捕捉到他臀部破洞處竟露出「蝴蝶印花內褲」，畫面瞬間在網路上瘋傳。

4月11日當天，謝霆鋒頂著大雨演出，一身搖滾勁裝帥氣滿分。但眼尖的粉絲發現，他牛仔褲臀部破洞的位置，隱約透出內裡的蝴蝶圖案四角褲。這次意外走光非但沒有引來負評，反而讓老歌迷直呼浪漫，因為蝴蝶正是他經典作品《玉蝴蝶》的標誌符號。網友紛紛笑稱：「原來《玉蝴蝶》不是唱出來的，是穿出來的」、「這彩蛋埋了20年，太會玩了」。

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這已經不是謝霆鋒第一次因為褲子成為焦點。先前的深圳場，他曾因為穿著鑲鑽長褲，被燈光反射成「發光屁股」引發熱烈討論。儘管有人推測這可能是造型團隊刻意的安排，但多數人仍非常喜歡這波隨性的熱度，大讚46歲的他依舊保有少年般的氣息。

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