謝霆鋒、張柏芝大兒子Lucas「暴風抽高」帥照登熱搜

香港藝人謝霆鋒與張柏芝的大兒子Lucas（謝振軒）近日在深圳被多名網友偶遇，其挺拔的身形與沉穩的氣質引發廣泛討論，照片被曝光後，立刻衝上微博熱搜第二名。

今年8月滿18歲的謝振軒，已從昔日稚嫩的模樣「暴風抽高」。有網友在13日於滑雪場巧遇Lucas與友人用餐，並將照片PO上微博分享，該網友形容Lucas「隨手一拍都這麼帥...」，畫面可見，Lucas身穿深藍色長袖上衣及羽絨背心，戴著耳機低頭玩手機，在人群中顯得格外醒目。

該貼文一出，「偶遇謝霆鋒張柏芝大兒子」關鍵字迅速衝上微博熱搜第二名，許多網友紛紛表示，「Lucas這顏值，真是遺傳了爸媽的好基因啊！」、「都長這麼大了」、「Lucas越長越帥，少年感好足」、「長這麼帥啦」、「星二代裡的顏值扛霸子」、「這側臉和謝霆鋒太像了吧」、「爸爸媽媽顏值都超高的」。

謝霆鋒與張柏芝於2011年離婚後，大兒子謝振軒與小兒子Quintus（謝振南）跟隨張柏芝生活，不過謝霆鋒與兒子們始終保持深厚的感情，今年謝霆鋒在香港舉行演唱會時，兩位兒子也特別入場支持爸爸，帥氣外貌當時就已令人驚艷。



