謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照

張柏芝（左）與謝霆鋒育有兩個兒子。翻攝微博

謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。

45歲的謝霆鋒，2011年與張栢芝離婚，兩個兒子隨母親生活，但謝霆鋒也一直都與兒子有聯繫，今年謝霆鋒在香港的演唱會上，也被捕捉到兩個兒子現身畫面，且連看兩場力挺爸爸，當時兩人的外貌就引起討論。

Lucas被捕捉到私下帥照。翻攝微博

不僅帥還是學霸！Lucas繼承爸媽星味

Lucas今年8月已滿18歲成年，被網友捕捉到的照片中，眉眼清秀、頂著微捲髮型，綜合謝霆鋒與張柏芝的影子，並戴著耳機，網友大讚「從小帥到大」，且在素顏、沒有刻意造型的狀態下，「隨手一拍」都很有星味。

廣告 廣告

此外，Lucas不僅有超高顏值，據傳學業成績也很優秀，他與弟弟都就讀香港知名國際學校，僅用3年時間就完成5年的課程，還被港媒爆料考入英國劍橋大學物理系，但並未受到證實。



回到原文

更多鏡報報導

《許我耀眼》陳偉霆揭官宣成家原因 13歲就喪父...兒出生後感慨：爸還在就好了

虞書欣爭議不斷！新戲無預警刪除主演官宣文 為這件事對「他」吶喊：不應該嘛

蕭敬騰岳父離世...75歲資深藝人林光寧曾演大S的爸！超狂演藝資歷曝光