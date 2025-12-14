謝霆鋒18歲長子滑雪被捕捉！越來越帥網讚：比小時候好看

謝霆鋒、張柏芝長子滿18歲。（圖／中時資料照）

港星謝霆鋒與張柏芝的長子Lucas今年8月剛滿18歲，近日他現身北京，被路人巧遇並拍下照片後迅速在網路上引發熱議。畫面中，Lucas以俐落短髮搭配簡約穿搭現身，整體風格乾淨清爽，讓網友感嘆：「Lucas路人隨手一拍都這麽帥」。

有網友分享，日前在深圳某滑雪場巧遇Lucas與友人同遊，只見他頂著自然捲髮現身，身穿深色系長袖內搭，外罩羽絨背心，整體造型簡約俐落又不失層次感，帶著隨性卻有型的少年氣息。即便是在休閒運動場合，仍能看出他五官立體、輪廓分明，遺傳自父母的高顏值相當搶眼。身高180公分超過父親謝霆鋒，存在感不容忽視。

Lucas的最新近照曝光後，網友評價兩極，但多數仍給予正面肯定。有網友認為他外型已頗具星味，屬於耐看型；也有人直言與父母巔峰時期相比仍有差距。相關留言中，支持聲音包括：「第二張側臉真的好像謝霆鋒」、「其實換成斜瀏海的話，真的就很像謝霆鋒了。雖然不及年輕時的謝霆鋒精緻。但也已經是小帥哥了」、「這長大絕對比他爸更帥」、「五官不錯啊，最重要他氣質很板正，作為星二代算帥的了」、「比小時候好看。」

也有部分網友持保留態度，留言指出：「實話實說：和父母沒得比」、「好像不咋滴。」不過整體而言，多數討論仍認為 Lucas 已具備不錯的外型條件與氣質。事實上，Lucas從小就備受關注，過去曾被指外型神複製謝霆鋒，也傳出學業表現亮眼，雖相關傳聞未獲父母證實，但隨著他成年、逐步走向自己的道路。

