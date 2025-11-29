謝震廷再度失聯！友人怒控被封鎖發「緊急通報」：看到他馬上報警

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

從《超級星光大道》發跡、曾獲金曲新人的31歲歌手謝震廷近年風波不斷，先是鬧出惡鄰擾民、遭指控賣假琴、與前女友起爭執意圖傷人等，今年8月還傳出消失一個多月才現身，未料昨（28）日又傳出失聯消息，歌手范揚景再度發文尋人，呼籲各方如果看到謝震廷立即報警並連繫他，怒批他長期失聯、拒不回應，「已造成我方實質損害，相關事證我方均已完整留存」。

從《超級星光大道》發跡、曾獲金曲新人的31歲歌手謝震廷近年風波不斷。（圖／翻攝謝震廷IG）

范揚景今年8月曾發文找人，「請找得到創作歌手謝震廷的人跟我聯繫，我這邊很多人在找他，謝謝」；後續謝震廷現身，解釋自己是因為精神藥物吃完了才暫時消失，並承諾所積欠的薪水會努力償還，「我真籌到錢後，也會再補上一筆賠償金，以補償他們的耐心等候，我真的非常非常努力，但此刻的我，真的沒有力氣了」。

范揚景今年8月曾發文找人，沒想到事隔3個月，范揚景再度發文找謝震廷。（圖／翻攝范楊景Threads）

沒想到事隔3個月，范揚景再度發文找謝震廷，指控他長期失聯、拒不回應、逾期未履行應盡之責，並封鎖全部聯繫方式，「已造成我方實質損害，相關事證我方均已完整留存」，並呼籲各方若是有看到謝震廷立刻報警加聯繫他，「看到人請馬上報警留住人，協警在場避免其再度離席，我方會即時趕到現場『當面把他該負責的部分處理完』」。

最後，范揚景也提醒，「由衷提醒，請跟其合作的人、請演出前務必跟此人拿到全額費用跟簽約、沒拿到全額跟合約前：『千萬不要幫他找人找任何東西！』保護團員、也保護自己。」他無奈說道：「竟然是我先被逼到器材快要賣光，這件事荒唐到可以寫成教材」，同時也向占用媒體跟社會資源表達歉意。

◎《FTNN新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。

