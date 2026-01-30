謝震武連環砲犀利開電！ 葉元之護航「中國是親人」語塞狂跳針

主持人謝震武連環砲式的犀利追問，讓葉元之數度當場愣住，場面極度尷尬。（本刊資料照）

國民黨主席鄭麗文日前在中常會提出「美國是恩人，中國是親人」的兩岸論述，強調兩岸不應「骨肉相殘」，此番言論隨即在政壇掀起熱議。國民黨立委葉元之昨（28日）在政論節目《新聞面對面》中試圖為此說法緩頰，解釋這是在向對岸傳遞和平訊號，不料遭到主持人謝震武連環砲式的犀利追問，讓葉元之數度當場愣住，場面極度尷尬。

節目中，葉元之解釋鄭麗文的初衷是想告訴中國「大家都要和平」，並透過稱美國為「恩人」來澄清國民黨並非反美。然而，謝震武隨即展開攻勢，指著現場的民進黨立委李坤城突襲提問：「他是不是你親人？」葉元之瞬間被問倒，遲疑數秒後才勉強回應，認為鄭麗文指的是「兩岸人民有共同祖先」的宏觀概念，而非指涉特定個人。

謝震武隨即乘勝追擊，進一步追問既然大家源頭都是親人，「那為什麼在立法院要搞成這樣？」葉元之對此只能尷尬解釋，雙方只是在政策議題上互有攻防，並非要毀滅對方。

謝震武最後祭出致命一擊，冷不防反問：「那老共有沒有要毀滅我們？」面對這記重拳，葉元之只能再度複誦問題以爭取思考時間，最後才略顯心虛地自圓其說，表示鄭麗文的說法正是要正告中國，若真把台灣當親人，就不該動不動威脅要骨肉相殘。

