謝震武難得開酸！黃國昌「這句話」慘淪笑柄 林俊憲語塞引來賓爆笑

即時中心／高睿鴻報導

民眾黨主席黃國昌時常有驚人發言，近期他前往文化大學演講時，竟突然自信滿滿地向學生宣稱，以自己的學經歷，若當年「做出不一樣的選擇」，今天「最起碼當一個部長」。此番言論迅速掀起熱議，同時，似乎也成為許多政治對手的笑柄、還被當成玩笑梗。連一向主持節目客觀平穩、風格不辛辣的媒體人謝震武，近日都在民進黨立委林俊憲發言時，突然發問「以你個人的資歷，最起碼是不是該當個部長？」，引發現場一片笑聲。

朝野政黨近期爭吵不休，尤其當總統賴清德、閣揆卓榮泰相繼表態，將對國會通過的違憲法案「不副署不執行」，國民黨及民眾黨氣跳腳，揚言彈劾賴清德；但相較於彈劾門檻極高，幾乎為不可能的任務，也讓外界猛酸，只提彈劾卻不改討論倒閣，根本是「打假球」。不過，當林俊憲在謝震武主持的節目《新聞面對面》，針對此事侃侃而談時，卻突然被謝打斷，讓他一時語塞、不知該如何回應。

快新聞／謝震武難得開酸！黃國昌「這句話」慘淪笑柄 林俊憲反應掀來賓爆笑

民進黨立委林俊憲。（圖／民視新聞資料照）

當時，林俊憲正講得口沬橫飛，直言說，「所以壓力應該回到立法院，你要嘛就趕快倒閣、要嘛就繼續去旁邊演戲，讓政治繼續僵住……」；想不到，謝震武這時突然玩興大起，插話打斷林俊憲，提問說：「委員，可不可以簡單回答我一個問題，你有沒有認為，以你個人的資歷，你最起碼是不是應該當個部長？」。由於這個問題顯得「跳Tone」，思緒被打斷的林俊憲，一時竟將在原地、不知該如何回應；至於旁邊的來賓，也馬上聽出弦外之音，紛紛大笑出聲。

緩了幾秒後，林俊憲才悠悠地說，「我也不知道黃國昌，他對自己那麼有自信；那這樣的話，政壇裡面夠格當部長的，大概超過1000個」。而一旁的國民黨北市議員鍾小平，也拿黃國昌的昔日金句大開玩笑，對著林俊憲笑稱，「我們可以請製作人，拿個鏡子給委員，委員可以先用鏡子，對著俊俏的臉龐先照一下」。

而林俊憲則繼續酸說，「選一次立委，第二次不敢選；然後在野化，去被提名不分區，如果跟這樣的人，他真的是這麼自我膨脹，你就可以想像，政治協商有多麼困難！」。

而上述節目片段，經政治粉絲團「Mr.柯學先生」轉傳至社群媒體後，網友也紛紛留言說：「面對面看了那麼多年，上一次看到小武哥臭人，還是韓國瑜，而且是光明正大的臭；這種偷臭的，還是第一次看到」、「很少看林俊憲被問到說不出話」、「黃國昌的人緣是不是很差？」、「一向很會酸人家的林俊憲，被謝律師突然一問，瞬間傻了」。





