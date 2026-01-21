謝麗金搭訕小女孩 一脫口超爆笑：不要怕，阿姨是明星

〔記者林南谷／台北報導〕藝人謝麗金日前等捷運時，前面小女孩超可愛，她忍不住攀談，一開口謝麗金告訴小女孩：「不要怕，阿姨是明星，妳可以Google一下，但外面詐騙太多還是要很防。」

謝麗金形容她看到的小女孩：「17歲，很會造型，好久沒看到羅莉塔了。」她問對方：「可以跟妳合照嗎？」小女孩表示可以，但不要拍臉，謝麗金打趣告訴對方：「妳這麼漂亮為什麼不拍臉？」又問爸媽有對妳不好嗎？小女孩回「沒有」。

接著謝麗金又問：「學校有被霸凌過嗎？」小女孩又回「沒有」，最後要下車了，謝麗金內心OS不知小女孩的心結在哪裡，她鄭重告訴小女孩：「妳超正。」沒想到小女孩突然送餅乾給謝麗金，說是自己做的，讓「阿姨」謝麗金超感動。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

「妳為什麼不跳？」逼出全網眼淚 RAIN親用正體中文道歉

徹底撕破臉！貝克漢長子6頁黑底白字指控父母「罪狀」 強悍：不想與家人和解

（獨家）「講台語才夠賤」陳慕義點名《下一站幸福》 痛批台劇：戲劇語言貧乏

退貨率高、品質差！好市多員工揭「7大地雷商品」清單

