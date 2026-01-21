謝麗金被送水煮蛋 感動喊「人生有溫暖」

〔記者林南谷／台北報導〕許久不見的藝人謝麗金，昨(21)日才被媒體爆出等捷運時，前面小女孩超可愛，她忍不住攀談，一開口就告訴小女孩：「不要怕，阿姨是明星，妳可以Google一下，但外面詐騙太多還是要很防。」引起媒體爭相報導。

今(22)日透早，記者又發現謝麗金另一個溫馨故事，前天她看完眼科下午看牙科，在台北車站一堆好吃東西，但她要看牙科什麼都不想吃，牙科兩點半才開門，謝麗金只好先在喝飲料。

小小的咖啡廳很多人，身為藝人的謝麗金毫無光鮮亮麗的霸氣，而是禮貌問：「請問我可以坐在您對面嗎？」她說，大家都好客氣所以氣氛很好，來來去去，又來了一位姐姐直接坐在她面前，突拿一個剛煮好水煮蛋送給我謝麗金。

當場，謝麗金問姐姐為什麼要送她？對方表示看謝麗金喝飲料而已，看起來應該很餓，謝麗金感動到不知道該不該哭，只好把眼淚留在眼邊並說：「不要說人生沒溫暖，真的有的。」

