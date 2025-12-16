謝麗金「喝到小強咖啡」超崩潰！感覺喉嚨卡蟑螂腿

女星謝麗金。（圖／中時資料照、翻攝自謝麗金 臉書）

55歲女星謝麗金16日於臉書分享一段驚魂車內遭遇，引起網友熱議。她表示當天陽光明媚，心情愉快地出門，卻意外遇到一隻小蟑螂來攪局。她形容自己多次試圖抓住這隻敏捷的小蟑螂，但都徒勞無功。開車途中，她喝了一口車上的咖啡，沒想到卻感受到口中異物，當場崩潰。

謝麗金透露，抓不到車內的小蟑螂後，她只好繼續開車。行駛途中，她想到前一天剩下的咖啡，順手喝了一口，立刻感覺到口中有異物。直覺告訴她，那不會是別的，正是那隻長期跟她作對的小蟑螂，一吐出來，果然如她所料。

由於當下嘴裡還含著咖啡，又正駕車行駛，她只能硬著頭皮把剩下的咖啡吞下去，先顧好行車安全。但事情還沒結束。停好車後，她打算整理車內垃圾並倒掉咖啡，沒想到打開蓋子時，竟發現裡面藏有多隻蟑螂。她表示幸好旁邊有牆可扶，不然可能會暈倒，連忙喝水，但仍感覺喉嚨卡了一隻蟑螂腿，驚魂未定。

謝麗金幽默又誠實地分享這段「恐怖車內遭遇」，網友紛紛留言安慰與調侃：「矮額～快去買樂透吧！」、「之前我遇過同樣情況，也是咖啡沒喝完結果蟑螂進去泡澡，我沒喝，但再也不把食物留在車上了」、「這該如何安慰你呀？人平安無事就好」、「怎麼跑進去的？蓋子沒蓋好還是自己鑽洞進去？」、「補充蛋白質」。

