謝龍介不滿質疑水庫光電板挨告! 郭國文:可監督 不可造謠
政治中心／綜合報導
台南烏山頭水庫光電板爭議，國民黨立委謝龍介遭指控，多次造謠光電板使用藥水清洗汙染水質，對此綠委郭國文提告他違反社維法，今天謝龍介前往警局到案說明，反批對方戕害言論自由，郭國文不甘示弱反擊，若我造謠歡迎提告。
立委(國)謝龍介：「同樣是位民意代表，我不曉得郭先生是民意代表，還是廠商代表？」
開門見山，話說得很酸，國民黨立委謝龍介，因為烏山頭水庫光電板爭議，被綠營立委郭國文指控造謠並提告，謝龍介神情輕鬆，到案說明。
為烏山頭水庫光電板爭議立委郭國文和謝龍介槓上。（圖／民視新聞）立委(國)謝龍介：「他告我目的就是要大家不要再談，謝龍介我都敢告了，你們如果再講，一樣會用司法手段對付你，這個已經是殘害台灣，所謂的言論自由。」
立委(民)郭國文：「如果今天我有造謠的這個嫌疑，我也歡迎謝龍介先生可以來告我，如果說謝龍介認為這個條文是不合理，他也可以修法，但是前提謝龍介要常來開會，他才能提案。」
郭國文不甘示弱回擊，因為過去一段時間，謝龍介頻頻指稱烏山頭水庫光電板影響水質，引發居民恐慌。
立委(國)謝龍介(10.14)：「之前不是有米含重金屬有鎘，你有重金屬含量，你米就可能受到汙染。」
為烏山頭水庫光電板爭議立委郭國文和謝龍介槓上。（圖／民視新聞）謝龍介多次稱烏山頭光電板是用藥劑清洗，還說水質報告汙染超標，甚至拿鎘米來影射，郭國文氣不過，提告謝龍介提告違反社維法，散布不實消息，但謝龍介似乎不以為意，再將矛頭指向綠營。
立委(國)謝龍介：「我不知道這麼急著要攻防，要提出訴訟背後原因是什麼，我一直在懷疑，他說廠商已經說明清楚了，為什麼我還在質疑，身為民意代表為什麼你聽廠商講，就算了就算數。」
立委(民)郭國文：「認為現在主張的環評，我個人是同意的，至於說總量管制，我認為是必要的，但是可以質疑、可以監督，但是不可造謠。」
為烏山頭水庫光電板爭議立委郭國文和謝龍介槓上。（圖／民視新聞）攸關民生的水、電問題，成為朝野政治攻防議題，若不能及時釐清止血，恐怕傷及執政信心、影響選情。
原文出處：謝龍介不滿質疑水庫光電板挨告！ 郭國文：可監督 但不可造謠
