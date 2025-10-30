謝龍介光復台南 今首發聯合看板

立委謝龍介爭取下屆台南市長提名，強調國民黨會以堂堂正正、光明正大方式贏得選戰。（截自謝龍介影片）

記者林雪娟∕台南報導

立委謝龍介爭取國民黨二０二六台南市長提名，三十一日將於仁德發布首波「團結台南聯合看板」，針對綠營立委陳亭妃指其介入民進黨市長初選一事，謝龍介回應，純屬子虛烏有，強調國民黨絕不會介入他黨初選，「我們要以堂堂正正、光明正大的方式贏得選戰」。

謝龍介說，立委林俊憲和陳亭妃兩人在台南市的初選中互相指控對方與國民黨合作，兩人砍得刀刀見骨，相互指控對方和國民黨合作，這種說法毫無根據，呼籲陳委員與林委員不要再隨意指控國民黨介入民進黨初選。

謝龍介強調，三十一日下午將回台南開記者會，說明國民黨將如何以正當、公正方式「光復台南」，讓台南市民重新過上幸福快樂日子。他批評，民進黨在台南執政三十二年，造成官商勾結、槍擊案與兇殺案頻傳、爐碴案等疑案遲遲未破案，人民早已厭倦，呼籲停止惡性政治鬥爭，回歸民意與市政。

台南市長選舉，民進黨初選競爭激烈，立委陳亭妃指控國民黨立委謝龍介不演了，直接介入民進黨初選。謝龍介表示，國民黨絕不會做這種事，會贏得堂堂正正，光明正大。謝龍介日前在直播中指出，「民進黨立委林俊憲的支持度上升當中，與其初選對手陳亭妃的距離會不斷拉近。」

謝龍介說，他會在台南召開記者會，說明如何光復台南，讓台南市民過幸福的日子。人民已厭惡為政治惡鬥，隨意指控國民黨，他們絕不會容許。