謝龍介再戰綠地台南！陳鳳馨揭韓國瑜、陳水扁致勝秘訣

2026年台南市長選舉將由國民黨立委謝龍介與民進黨立委陳亭妃對決。資深媒體人陳鳳馨在中天政論節目《大新聞大爆卦》分析，謝龍介的選票必須從年輕開發到老，若能在20歲到25歲年輕族群的民調超越陳亭妃，就有機會從年輕選民一路攻到年長選民，如同韓國瑜當年的選戰策略。

國民黨立委謝龍介。（圖／中天新聞）

陳鳳馨17日在節目中指出，謝龍介必須塑造嶄新形象，讓選民反思台南在民進黨執政數十年後是否有所改變，並透過網路行銷展現謝龍介能為台南帶來什麼樣的轉變。她強調，若謝龍介在20歲到25歲年輕族群的民調能夠領先陳亭妃，就能複製過去選戰的成功模式，從年輕選民擴散到40歲、50歲、60歲甚至更年長的選民。

立法院長韓國瑜。（圖／韓國瑜臉書）

陳鳳馨分析，過去幾次選舉中，韓國瑜的選戰以及陳水扁在2000年的選舉，都呈現從年輕選民支持度擴散到各年齡層的趨勢。她認為謝龍介具有優勢，在網路上相當有創意，經常獲得民眾黨支持者發揮創意協助，謝龍介應多接受年輕人意見並聽取他們的建議。

陳鳳馨以美國總統川普（Donald John Trump）贏得2024年大選為例，指出川普的勝利是因為聽從兒子的建議。她建議謝龍介在選戰中讓年輕人充分發揮創意，他只需配合即可，透過這種方式爭取年輕選票的支持。

